الدفاع المدني السعودي يعلن إطلاق الإنذار المبكر في الرياض تحذيراً من خطر محتمل

أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار عبر للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمدينة ، للتحذير من خطر محتمل، داعياً السكان إلى التقيد بإرشادات السلامة.



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وجاء ذلك بعد إنذار مماثل في ، أُعلن لاحقاً عن زوال الخطر.

وفي السياق، أفاد المتحدث باسم لدعم الشرعية في اليمن، اللواء ، باعتراض صواريخ باليستية أطلقتها جماعة باتجاه الظهران وحرض، مشيراً إلى سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض في مناطق سكنية بالظهران.