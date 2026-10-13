الدفاع المدني السعودي يعلن إطلاق الإنذار المبكر في الرياض تحذيراً من خطر محتمل

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أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمدينة الرياض، للتحذير من خطر محتمل، داعياً السكان إلى التقيد بإرشادات السلامة.
وفي السياق، أفاد المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اللواء تركي المالكي، باعتراض صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه الظهران وحرض، مشيراً إلى سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض في مناطق سكنية بالظهران.