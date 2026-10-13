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عربي-دولي

الدفاع المدني السعودي يعلن إطلاق الإنذار المبكر في الرياض تحذيراً من خطر محتمل

Lebanon 24
13-10-2026 | 15:03
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الدفاع المدني السعودي يعلن إطلاق الإنذار المبكر في الرياض تحذيراً من خطر محتمل
الدفاع المدني السعودي يعلن إطلاق الإنذار المبكر في الرياض تحذيراً من خطر محتمل photos 0
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أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمدينة الرياض، للتحذير من خطر محتمل، داعياً السكان إلى التقيد بإرشادات السلامة.

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وجاء ذلك بعد إنذار مماثل في المنطقة الشرقية، أُعلن لاحقاً عن زوال الخطر.

وفي السياق، أفاد المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اللواء تركي المالكي، باعتراض صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه الظهران وحرض، مشيراً إلى سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض في مناطق سكنية بالظهران.

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