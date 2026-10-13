مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران وغارات إسرائيلية على غزة خلال 12 ساعة

سجّل مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء القصف وإطلاق النار ، الثلاثاء، في حصيلة تغطي الفترة الممتدة من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في مناطق عدة.

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وفي شمال غربي القطاع، قُتل سامي النحال برصاص الزوارق الحربية في منطقة السودانية، فيما فارق مصطفى عزمي منصور الحياة متأثراً بإصاباته جراء قصف استهدف مواصي يوم الاثنين.

وفي مدينة غزة، أسفرت ضربة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على مركبة في منطقة المشاهرة بحي التفاح عن مقتل فلسطيني، فيما طالت غارة أخرى محيط منتزه البلدية.

وفي ، شهدت الأراضي الزراعية في وادي السلقا، شرق دير البلح، انفجار مسيّرتين، من دون توافر معلومات عن سقوط إصابات. كذلك، أُصيب فلسطينيون جراء إطلاق النار قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي جنوباً، كثّفت الآليات العسكرية الإسرائيلية إطلاق النار في المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة، فيما أطلقت آلية متمركزة عند مفترق الشيخ ناصر النار باتجاه مناطق غربية تشهد اكتظاظاً بالسكان والنازحين.

وتعكس هذه الأرقام الوقائع الميدانية الواردة خلال 12 ساعة فقط، ولا تشمل بالضرورة كامل حصيلة القتلى والجرحى في القطاع.