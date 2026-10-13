مقتل 3 عناصر أمن بهجوم لمجهولين وسط سوريا

قُتل ثلاثة عناصر أمن، باستهداف دورية لهم على طريق في وفق ما أفادت الرسمية .



وأوردت وكالة أن العناصر الثلاثة قتلوا إثر "استهداف دورية لهم من قبل مجهولين" على طريق يصل إلى مدينة سلمية الواقعة على بعد حوالى ثلاثين كليومترا من مدينة حماة.

مراسل سانا: استشهاد ثلاثة عناصر من أمن الطرق إثر استهداف دورية لهم من قبل مجهولين على طريق سلمية - أثريا، مع استنفار لقوى الأمن الداخلي في المنطقة. #سانا https://t.co/MMFS0PVJQr — - سانا (@Sana__gov) October 13, 2026 Advertisement