مقتل 3 عناصر أمن بهجوم لمجهولين وسط سوريا

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مراسل سانا: استشهاد ثلاثة عناصر من أمن الطرق إثر استهداف دورية لهم من قبل مجهولين على طريق سلمية - أثريا، مع استنفار لقوى الأمن الداخلي في المنطقة.
#سانا https://t.co/MMFS0PVJQr
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) October 13, 2026
مراسل سانا: استشهاد ثلاثة عناصر من أمن الطرق إثر استهداف دورية لهم من قبل مجهولين على طريق سلمية - أثريا، مع استنفار لقوى الأمن الداخلي في المنطقة.
#سانا https://t.co/MMFS0PVJQr