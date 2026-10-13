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عربي-دولي

مقتل 3 عناصر أمن بهجوم لمجهولين وسط سوريا

Lebanon 24
13-10-2026 | 16:10
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مقتل 3 عناصر أمن بهجوم لمجهولين وسط سوريا
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قُتل ثلاثة عناصر أمن، باستهداف دورية لهم على طريق في وسط سوريا وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وأوردت وكالة سانا أن العناصر الثلاثة قتلوا إثر "استهداف دورية لهم من قبل مجهولين" على طريق يصل إلى مدينة سلمية الواقعة على بعد حوالى ثلاثين كليومترا من مدينة حماة.
 
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الوكالة العربية السورية للأنباء

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