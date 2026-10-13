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عربي-دولي

لأسباب أمنية وعسكرية.. تعديل مفاجئ على زيارة بزشكيان إلى تبريز

Lebanon 24
13-10-2026 | 16:27
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لأسباب أمنية وعسكرية.. تعديل مفاجئ على زيارة بزشكيان إلى تبريز
لأسباب أمنية وعسكرية.. تعديل مفاجئ على زيارة بزشكيان إلى تبريز photos 0
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أعلنت الرئاسة الإيرانية تعديل برنامج زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب البلاد، بناءً على اعتبارات أمنية وعسكرية وتوصيات من المجلس الأعلى للأمن القومي.
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، الثلاثاء، عن معاون الشؤون الرقابية وشؤون المحافظات في الرئاسة، مجيد فراهاني، أن القرار جاء استجابة لملاحظات كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، رغم استكمال الاستعدادات لاستقبال الرئيس في المحافظة.

وأوضح فراهاني أن معاون الرئيس للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم بناه، سيتولى تمثيل بزشكيان خلال الزيارة، على أن يشارك الرئيس عن بُعد في إقرار القرارات المتعلقة بها.

وأكد أن الفعاليات المقررة ستُنفّذ وفق البرنامج المحدد، من دون الكشف عن طبيعة المخاوف الأمنية التي استدعت تغيير ترتيبات الزيارة.

ويأتي القرار في وقت تستعيد فيه الأذهان حادثة تحطم مروحية الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، في 19 أيار 2024، أثناء عودته من محافظة أذربيجان الشرقية، ما أدى إلى مقتله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين.
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