لأسباب أمنية وعسكرية.. تعديل مفاجئ على زيارة بزشكيان إلى تبريز

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أعلنت الرئاسة تعديل برنامج زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى محافظة أذربيجان الشرقية، البلاد، بناءً على اعتبارات أمنية وعسكرية وتوصيات من للأمن القومي.ونقلت الإيرانية الرسمية " "، الثلاثاء، عن معاون الشؤون الرقابية وشؤون المحافظات في الرئاسة، مجيد فراهاني، أن القرار جاء استجابة لملاحظات كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، رغم استكمال الاستعدادات لاستقبال الرئيس في المحافظة.وأوضح فراهاني أن معاون الرئيس للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم بناه، سيتولى تمثيل بزشكيان خلال الزيارة، على أن يشارك الرئيس عن بُعد في إقرار القرارات المتعلقة بها.وأكد أن الفعاليات المقررة ستُنفّذ وفق البرنامج المحدد، من دون طبيعة المخاوف الأمنية التي استدعت تغيير ترتيبات الزيارة.ويأتي القرار في وقت تستعيد فيه الأذهان حادثة تحطم مروحية السابق إبراهيم رئيسي، في 19 أيار 2024، أثناء عودته من محافظة أذربيجان الشرقية، ما أدى إلى مقتله مع وعدد من المسؤولين.