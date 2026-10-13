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عربي-دولي

استهداف مبنى إداري تابع لشركة "أرامكو" بالظهران واندلاع حريق محدود

Lebanon 24
13-10-2026 | 23:20
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استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو بالظهران واندلاع حريق محدود
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أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن مبنى إداريا تابعا لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية تعرّض للاستهداف، مما أسفر عن نشوب حريق محدود في الموقع.
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الوزارة، قوله إن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة فور وقوعها، واتخذت الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو وفيات في صفوف العاملين أو الموجودين في المنطقة.

من جهته أعلن الدفاع المدني السعودي، سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز في مدينة الرياض، نتج عنهما 4 إصابات، وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه مدينة الظهران، مشيرا إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بالظهران.
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