استهداف مبنى إداري تابع لشركة "أرامكو" بالظهران واندلاع حريق محدود

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أعلنت ، أن مبنى إداريا تابعا لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية تعرّض للاستهداف، مما أسفر عن نشوب حريق محدود في الموقع.ونقلت السعودية عن مصدر مسؤول في الوزارة، قوله إن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة فور وقوعها، واتخذت الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو وفيات في صفوف العاملين أو الموجودين في المنطقة.أعلن الدفاع المدني السعودي، سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز في مدينة ، نتج عنهما 4 إصابات، وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا.وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم السعودية اللواء المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة باتجاه مدينة الظهران، مشيرا إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بالظهران.