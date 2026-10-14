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عربي-دولي

قبل الانتخابات الأميركية.. إيران تغيّر أساليبها في استهداف السفن

Lebanon 24
14-10-2026 | 01:19
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زعم مسؤولان إيرانيان كبيران أن إيران باتت تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز، في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
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إلا أنهما رفضا تقديم تفاصيل عن الاستراتيجية الجديدة. لكن أحدهما قال إن طهران بدأت قبل نحو عشرة أيام استخدام أساليب هجومية مختلفة تجاه السفن التي تعتبرها تخالف قيودها، مضيفا أن ذلك أدى إلى زيادة الهجمات على تلك السفن، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال المسؤولان إن الاستراتيجية شملت تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها، لافتين إلى أن أحد أهدافها هو التأثير في نتيجة الانتخابات الأميركية.

كما ذكر أحد المسؤولين "الهدف هو إحباط جهود الولايات المتحدة وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية".

إلى ذلك، أوضح المسؤولان أن قرار استخدام الاستراتيجية الجديدة اتُخذ على أعلى مستويات القيادة الإيرانية، ونُسق بالكامل في مختلف أركان النظام الحاكم في البلاد.

"إنها لعبة شطرنج"
وذكر المسؤول الإيراني الثاني أن طهران لن تسمح لترامب بخفض أسعار النفط قبل انتخابات نوفمبر. وقال "عندما يعتقدون أنهم يقتربون من النقطة التي ستنخفض فيها الأسعار، سندفعهم بعيدا عنها.. إنها لعبة شطرنج".

كما أضاف "لن تكون مثل هذه السفن آمنة في أي مكان، حتى خارج هرمز".
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