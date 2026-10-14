قبل الانتخابات الأميركية.. إيران تغيّر أساليبها في استهداف السفن

زعم مسؤولان إيرانيان كبيران أن باتت تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر ، في مسعى للإبقاء على أسعار مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.إلا أنهما رفضا تقديم تفاصيل عن الاستراتيجية الجديدة. لكن أحدهما قال إن بدأت قبل نحو عشرة أيام استخدام أساليب هجومية مختلفة تجاه السفن التي تعتبرها تخالف قيودها، مضيفا أن ذلك أدى إلى زيادة الهجمات على تلك السفن، وفق ما نقلت وكالة " ".

وقال المسؤولان إن الاستراتيجية شملت تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها، لافتين إلى أن أحد أهدافها هو التأثير في نتيجة الانتخابات الأميركية.كما ذكر أحد المسؤولين "الهدف هو إحباط جهود وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية".إلى ذلك، أوضح المسؤولان أن قرار استخدام الاستراتيجية الجديدة اتُخذ على أعلى مستويات القيادة ، ونُسق بالكامل في مختلف أركان النظام الحاكم في البلاد."إنها لعبة شطرنج"وذكر المسؤول الثاني أن طهران لن تسمح لترامب بخفض أسعار النفط قبل انتخابات نوفمبر. وقال "عندما يعتقدون أنهم يقتربون من النقطة التي ستنخفض فيها الأسعار، سندفعهم بعيدا عنها.. إنها لعبة شطرنج".كما أضاف "لن تكون مثل هذه السفن آمنة في أي مكان، حتى خارج هرمز".