بهدف الإبقاء على أسعار النفط مرتفعة.. طهران تغير أسلوب استهداف السفن في هرمز

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أكد مسؤولان إيرانيان كبيران أن باتت تعتمد أساليب هجومية جديدة لاستهداف السفن المارة عبر ، بهدف الإبقاء على أسعار مرتفعة والتأثير في نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.ولفت المسؤولان لوكالة ، إلى ان إيران شرعت قبل نحو عشرة أيام في استخدام أساليب مختلفة تجاه السفن التي تعتبرها مخالفة للقيود التي تفرضها، مضيفا أن ذلك أدى إلى زيادة الهجمات على تلك السفن.وأوضحا أن الاستراتيجية الجديدة، التي جرى إقرارها على أعلى مستويات القيادة وتم تنسيقها بالكامل بين أركان النظام الحاكم، تشمل تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها، وإن أحد أهدافها التأثير في الانتخابات الأميركية. ونقل أحدهما قوله: "الهدف هو إحباط جهود وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية".من جانبه، أكد مسؤول عسكري أميركي، أن إيران غيّرت أساليبها بصورة جوهرية، إذ لجأ إلى الاستعانة بمراقبين غير مسلحين على متن قوارب صغيرة لرصد الأهداف المحتملة، بما في ذلك سفن تابعة للبحرية الأميركية، وذلك بعد أن دمرت الضربات الأميركية معظم قدرات الرادار الإيرانية.وكشف المسؤول عن واقعة لم تكن معروفة من قبل، جرت الأسبوع الماضي، رصد فيها الجيش الأميركي مراقبين إيرانيين يعملون من على متن مركب شراعي ويبلغون الحرس الثوري بالأهداف، مضيفاً أن القوات الأميركية أمرت من كانوا على متنه بمغادرته ثم دمرته، دون وقوع خسائر بشرية.وأشار المسؤول الأميركي إلى أن إيران، التي لا ترغب في المخاطرة بما تبقى لديها من زوارق سريعة، لم تتمكن من منع زيادة صادرات النفط عبر المضيق، خصوصا بعد أن دمرت الضربات الأميركية قواتها البحرية.