بينهم طفلان.. وفاة عدد من الأشخاص بانهيار عقار سكني في القاهرة

توفي 4 أشخاص، بينهم طفلان، وأُصيب 10 آخرين إثر انهيار عقار سكني قديم في منطقة حدائق القبة
في القاهرة
، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات المصرية
البحث ورفع الأنقاض تحسباً لوجود عالقين آخرين.
واستطاعت فرق الإنقاذ من انتشال جثامين طفلين وسيدة ومالك العقار من تحت الركام، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى، بينهم طفل، لتلقي الرعاية الطبية.
وبدأت الواقعة بعدما تلقت الأجهزة الأمنية
بلاغاً بانهيار المبنى المأهول بالسكان، ما استدعى انتقال فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لانتشال الضحايا وإسعاف المصابين وتأمين المنطقة.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن العقار يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، ويتألف من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية
، قبل أن ينهار مخلفاً خسائر بشرية ومادية.