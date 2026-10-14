باستخدام مكونات صينية.. الحوثيون يطوّرون صاروخا متقدما

كشف تقرير جديد أن ميليشيات في اليمن تسعى إلى تصنيع صواريخ باليستية متوسطة المدى متطورة محليًا باستخدام مكوّنات تم توريدها من .فقد كشفت منظمة Conflict Armament Research المتخصصة في تتبع الأسلحة وسلاسل إمدادها في مناطق النزاعات، أن الحوثيين استوردوا من مورد صيني مجموعة من المكوّنات اللازمة لإنتاج نسخة من أحد أقوى الصواريخ ، وهو صاروخ "خيبر شكن" الموجّه بدقة. حيث يُتوقع أن يبلغ مدى الصاروخ الحوثي نحو 1200 ميل (قرابة 1900 كيلومتر).

علما أن كانت قد استخدمت صاروخ "خيبر شكن"، وهو سلاح منخفض الكلفة ومتحرك وعالي الدقة عُرض لأول مرة في عام 2022، ضد قواعد أميركية خلال الحرب مع في الربيع الماضي، وفق صحيفة " ". ويُعد صاروخ خيبر شكن أكثر فعالية من الصواريخ الإيرانية الأخرى بسبب قدرته على المناورة لتفادي أنظمة الدفاع الجوي. ففي بعض النسخ تنفصل مقدمة الصاروخ الحاملة للرأس الحربي خلال المرحلة النهائية من الطيران، وتستخدم محركًا صغيرًا لتعديل المسار أثناء اقترابها من الهدف بسرعة تصل إلى 6000 ميل في الساعة، وفقًا لمحللين ومسؤولين.اعتراض شحنتينهذا واستند تقرير Conflict Armament Research، إلى معلومات قدمتها السلطات في الماضي بعد اعتراض شحنتين العام الماضي، كانتا تحتويان على معدات خاصة بالصواريخ مخبأة بين بضائع أخرى.وفي السياق، قال فابيان هينتس، كبير المحللين في المنظمة: "عندما ترى واردات كهذه، فهناك احتمال أنهم يصنعون بالفعل هذه الصواريخ أو أنهم يحاولون ذلك". وأضاف أن منشآت الحوثيين العسكرية مموهة بدرجة كبيرة، ما يجعل من الصعب تحديد مدى التقدم الذي أحرزوه في الإنتاج.