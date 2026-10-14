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عربي-دولي

بالفيديو... السماء تحوّلت إلى اللون البرتقاليّ في إندونيسيا

Lebanon 24
14-10-2026 | 05:07
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بالفيديو... السماء تحوّلت إلى اللون البرتقاليّ في إندونيسيا
بالفيديو... السماء تحوّلت إلى اللون البرتقاليّ في إندونيسيا photos 0
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حوّلت حرائق الغابات والأراضي في مقاطعة كاليمانتان الوسطى في إندونيسيا، السماء، إلى مشهد برتقالي.
وفي مدينة بالانغكا رايا، تجاوز مؤشر تلوث الهواء 1296 نقطة، فيما يعاني آلاف السكان من مشكلات تنفسية، وسط تعطل حركة الطيران وانتقال المدارس إلى التعليم عن بُعد. (سبوتنيك)
 
 
 
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