بالفيديو... السماء تحوّلت إلى اللون البرتقاليّ في إندونيسيا

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📹 ضباب دخاني برتقالي يخنق مدينة إندونيسية ويعطّل الطيران والدراسة
حوّلت حرائق الغابات والأراضي في مقاطعة كاليمانتان الوسطى بإندونيسيا السماء إلى مشهد برتقالي قاتم، يشبه أجواء فيلم «بليد رانر 2049».
وفي مدينة بالانغكا رايا، تجاوز مؤشر تلوث الهواء 1296 نقطة، فيما يعاني آلاف السكان من مشكلات تنفسية، وسط تعطل حركة الطيران وانتقال المدارس إلى التعليم عن بُعد.
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 14, 2026
📹 ضباب دخاني برتقالي يخنق مدينة إندونيسية ويعطّل الطيران والدراسة
حوّلت حرائق الغابات والأراضي في مقاطعة كاليمانتان الوسطى بإندونيسيا السماء إلى مشهد برتقالي قاتم، يشبه أجواء فيلم «بليد رانر 2049».
وفي مدينة بالانغكا رايا، تجاوز مؤشر تلوث الهواء 1296 نقطة، فيما يعاني آلاف السكان من مشكلات تنفسية، وسط تعطل حركة الطيران وانتقال المدارس إلى التعليم عن بُعد.