بالفيديو... السماء تحوّلت إلى اللون البرتقاليّ في إندونيسيا

حوّلت حرائق الغابات والأراضي في مقاطعة كاليمانتان الوسطى في ، السماء، إلى مشهد برتقالي.

وفي مدينة بالانغكا رايا، تجاوز مؤشر تلوث الهواء 1296 نقطة، فيما يعاني آلاف السكان من مشكلات تنفسية، وسط تعطل وانتقال المدارس إلى التعليم عن بُعد. (سبوتنيك)