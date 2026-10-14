إنهيار مبنى في إسرائيل... وفيديو وثّق لحظة وقوع الحادثة!

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إعلام اسرائيلي
إنهيار مبنى في شارع نحلات بنيامين في "تل أبيب" ومعلومات أولية تفيد بوجود اسرائيليين تحت الأنقاض ..
Israeli media
A building collapse on Nahalat Binyamin Street in "Tel Aviv," with initial information indicating Israelis are trapped under the rubble..
#إسرائيل #تل_أبيب #انهيار #مبنى #ضحايا
#Israel #TelAviv #Collapse #Building #Casualties
— يوسف | Global (@Youssef500s) October 14, 2026
إعلام اسرائيلي
إنهيار مبنى في شارع نحلات بنيامين في "تل أبيب" ومعلومات أولية تفيد بوجود اسرائيليين تحت الأنقاض ..
Israeli media
A building collapse on Nahalat Binyamin Street in "Tel Aviv," with initial information indicating Israelis are trapped under the rubble..
#إسرائيل #تل_أبيب #انهيار #مبنى #ضحايا
#Israel #TelAviv #Collapse #Building #Casualties