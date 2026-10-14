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عربي-دولي

إنهيار مبنى في إسرائيل... وفيديو وثّق لحظة وقوع الحادثة!

Lebanon 24
14-10-2026 | 05:17
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إنهيار مبنى في إسرائيل... وفيديو وثّق لحظة وقوع الحادثة!
إنهيار مبنى في إسرائيل... وفيديو وثّق لحظة وقوع الحادثة! photos 0
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن إنهار مبنى لا يزال قيد الإنشاء وغير مأهول، في شارع نحلات بنيامين في تل أبيب.
 
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل لحظة انهيار المبنى وتراكم الحطام على الأرض وسط موجة كثيفة من الغبار غطت الموقع.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيليّة، تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج 3 عالقين، فيما واصلت أعمال المسح والتفتيش للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض. (ارم نيوز)
 
 
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