تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قرارٌ مفاجئ من "ستارلينك".. الجيش الأوكراني في مأزق!

Lebanon 24
14-10-2026 | 06:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قرارٌ مفاجئ من ستارلينك.. الجيش الأوكراني في مأزق!
قرارٌ مفاجئ من ستارلينك.. الجيش الأوكراني في مأزق! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتهمت السلطات الأوكرانية شركة "سبيس إكس" بفرض قيود على خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" داخل أوكرانيا، ليل الثلاثاء، ما تسبب باضطرابات في العمليات العسكرية والخدمات اللوجستية للقوات الأوكرانية.
Advertisement
 
 
 ونقلت شبكة "CNN" الأميركية عن سيرغي بيسكرستنوف، مستشار الرئيس الأوكراني، قوله إن السلطات رصدت قيوداً على تشغيل خدمة "ستارلينك" عند تجاوز سرعة الحركة 100 ميل في الساعة، أي نحو 160 كيلومتراً في الساعة.
 

وأوضح بيسكرستنوف أن القوات الأوكرانية لم تتلقَّ أي تحذير مسبق بشأن هذه القيود، ما أدى إلى تعطيل عدد من المهام العسكرية، معتبراً أن القرار ليس مصادفة، بل يرتبط بالتطورات السياسية الراهنة.
 

وفي السياق، أكد مصدر عسكري أوكراني مطلع على العمليات المتأثرة بالخدمة لشبكة "CNN" أن القيود تسببت بتعقيدات كبيرة، مشيراً إلى أن القوات تعمل على تحديد طبيعة مشكلات الاتصال، خصوصاً في مناطق خطوط المواجهة والأراضي المحتلة.
وأضاف المصدر أن الجيش الأوكراني كان يستعد لاحتمال حدوث مثل هذه الاضطرابات.
 

من جهته، كشف مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية أن السلطات تحقق في أسباب المشكلة، وتعمل على التحقق من بيانات السرعة المرتبطة بانقطاع الاتصال.
 

وأشار إلى أن القيود تؤثر بشكل كبير على العمليات اللوجستية، وتشغيل الأنظمة غير المأهولة، وتحركات القوات، وتنفيذ الضربات متوسطة المدى، فضلاً عن مهام عسكرية أخرى.
 
 
مواضيع ذات صلة
قرار مفاجئ من أمرابط بشأن منتخب المغرب
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن عز الدين: التفجيرات الإسرائيلية ترمّد القرى و"اتفاق الإطار" أدخل لبنان في مأزق
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: قواتنا قصفت مصفاة نفط روسية في منطقة "ياروسلافل"
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد شائعات الرحيل.. قرار مفاجئ من ريال مدريد حول مستقبل موهبته الشابة
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الأوكرانية

الخدمات اللوجستية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

سبيس إكس

من جهته

إنترنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2026-10-14
Lebanon24
09:00 | 2026-10-14
Lebanon24
08:42 | 2026-10-14
Lebanon24
08:36 | 2026-10-14
Lebanon24
08:16 | 2026-10-14
Lebanon24
08:07 | 2026-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24