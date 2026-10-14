قرارٌ مفاجئ من "ستارلينك".. الجيش الأوكراني في مأزق!

اتهمت السلطات شركة " " بفرض قيود على خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" داخل ، ليل الثلاثاء، ما تسبب باضطرابات في العمليات العسكرية والخدمات اللوجستية للقوات الأوكرانية.

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ونقلت شبكة "CNN" الأميركية عن بيسكرستنوف، مستشار الرئيس الأوكراني، قوله إن السلطات رصدت قيوداً على تشغيل خدمة "ستارلينك" عند تجاوز سرعة الحركة 100 ميل في الساعة، أي نحو 160 كيلومتراً في الساعة.



وأوضح بيسكرستنوف أن القوات الأوكرانية لم تتلقَّ أي تحذير مسبق بشأن هذه القيود، ما أدى إلى تعطيل عدد من المهام العسكرية، معتبراً أن القرار ليس مصادفة، بل يرتبط بالتطورات السياسية الراهنة.



وفي السياق، أكد مصدر عسكري أوكراني مطلع على العمليات المتأثرة بالخدمة لشبكة "CNN" أن القيود تسببت بتعقيدات كبيرة، مشيراً إلى أن القوات تعمل على تحديد طبيعة مشكلات الاتصال، خصوصاً في مناطق خطوط المواجهة والأراضي المحتلة.

وأضاف المصدر أن الجيش الأوكراني كان يستعد لاحتمال حدوث مثل هذه الاضطرابات.



، كشف مصدر في أن السلطات تحقق في أسباب المشكلة، وتعمل على التحقق من بيانات السرعة المرتبطة بانقطاع الاتصال.