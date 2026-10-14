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عربي-دولي

ميلوني: الاتفاق الأميركي الروسي يُضعف العقوبات على موسكو

Lebanon 24
14-10-2026 | 08:07
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حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، من مخاطر الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إمدادات الديزل، معتبرةً أنه يتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
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وكانت واشنطن وموسكو قد أعلنتا، الأسبوع الماضي، اتفاقاً يقضي بتوريد روسيا أكثر من 300 ألف طن من الديزل، في مرحلة أولى، إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية.

وقالت ميلوني، خلال كلمة أمام البرلمان الإيطالي قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة هذا الأسبوع، إن نتائج الاتفاق غير مؤكدة، في حين أن مخاطره واضحة، مشيرةً إلى أنه يمنح موسكو شرعية سياسية رغم استمرار هجماتها على المدن الأوكرانية، ويوفر لها إيرادات إضافية لتمويل الحرب، فضلاً عن إضعاف فعالية العقوبات المفروضة عليها.

في المقابل، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق، مؤكداً أنه سيساهم في خفض أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة، في وقت يشكّل فيه ارتفاع الأسعار تحدياً سياسياً للحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وفي سياق متصل، دعت ميلوني دول الاتحاد الأوروبي إلى تعيين شخصية تتمتع بصلاحيات واضحة للتفاوض باسم أوروبا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

ولم تستبعد منح تفويض رسمي لكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا لقيادة هذه المفاوضات، مشددةً على ضرورة أن تتحرك الدول الثلاث باسم الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع بقية أعضائه، بدلاً من إجراء مفاوضات منفردة.
 
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