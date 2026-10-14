ميلوني: الاتفاق الأميركي الروسي يُضعف العقوبات على موسكو

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حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، من مخاطر الاتفاق بين وروسيا بشأن إمدادات الديزل، معتبرةً أنه يتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى دفع نحو التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا.وكانت وموسكو قد أعلنتا، الأسبوع الماضي، اتفاقاً يقضي بتوريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل، في مرحلة أولى، إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية.وقالت ميلوني، خلال كلمة أمام البرلمان الإيطالي قبيل قمة المقررة هذا الأسبوع، إن نتائج الاتفاق غير مؤكدة، في حين أن مخاطره واضحة، مشيرةً إلى أنه يمنح موسكو شرعية سياسية رغم استمرار هجماتها على المدن ، ويوفر لها إيرادات إضافية لتمويل الحرب، فضلاً عن إضعاف فعالية المفروضة عليها.في المقابل، دافع الرئيس الأميركي عن الاتفاق، مؤكداً أنه سيساهم في خفض أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة، في وقت يشكّل فيه ارتفاع الأسعار تحدياً سياسياً للحزب قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.وفي سياق متصل، دعت ميلوني دول الاتحاد إلى تعيين شخصية تتمتع بصلاحيات واضحة للتفاوض باسم أوروبا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.ولم تستبعد منح تفويض رسمي لكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا لقيادة هذه المفاوضات، مشددةً على ضرورة أن تتحرك الدول الثلاث باسم الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع بقية أعضائه، بدلاً من إجراء مفاوضات منفردة.