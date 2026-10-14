"أميركا تساعد روسيا".. اتهام أوكراني وواشنطن تردّ!

Advertisement

أكد مسؤول أميركي، الأربعاء، أن لم تُجرِ أي تغيير على سياستها المتعلقة بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع ، رداً على اتهامات أوكرانية للولايات المتحدة بعدم تقديم تحذيرات مسبقة بشأن هجمات روسية.وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم هويته، إن " لم تُدخل أي تغيير على سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها وشركائها، بما في ذلك أوكرانيا".وجاء هذا التوضيح بعدما شهدت العاصمة سلسلة انفجارات ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، قال مسؤولون أوكرانيون إنها وقعت من دون تلقي تحذيرات مسبقة من الحلفاء.وكان مسؤول أوكراني رفيع المستوى قد اتهم واشنطن بمساعدة في حربها ضد أوكرانيا، مشيراً إلى عدم تحذير كييف من الهجمات الروسية، إلى جانب فرض قيود على خدمات "ستارلينك" أدت إلى إبطائها.، اعتبر الرئيس الأوكراني أن الهجمات الروسية الأخيرة تمثل "استخفافاً صارخاً بالولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن موسكو لا تتعامل بجدية مع تصريحات الرئيس الأميركي .وأوضح أن الضربات الصاروخية الروسية استهدفت البنية التحتية للطاقة، رغم شمولها باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه .