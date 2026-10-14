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عربي-دولي

"أميركا تساعد روسيا".. اتهام أوكراني وواشنطن تردّ!

Lebanon 24
14-10-2026 | 08:16
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أميركا تساعد روسيا.. اتهام أوكراني وواشنطن تردّ!
أميركا تساعد روسيا.. اتهام أوكراني وواشنطن تردّ! photos 0
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أكد مسؤول أميركي، الأربعاء، أن واشنطن لم تُجرِ أي تغيير على سياستها المتعلقة بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، رداً على اتهامات أوكرانية للولايات المتحدة بعدم تقديم تحذيرات مسبقة بشأن هجمات روسية.
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وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "الولايات المتحدة لم تُدخل أي تغيير على سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها وشركائها، بما في ذلك أوكرانيا".

وجاء هذا التوضيح بعدما شهدت العاصمة الأوكرانية كييف سلسلة انفجارات ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، قال مسؤولون أوكرانيون إنها وقعت من دون تلقي تحذيرات مسبقة من الحلفاء.

وكان مسؤول أوكراني رفيع المستوى قد اتهم واشنطن بمساعدة موسكو في حربها ضد أوكرانيا، مشيراً إلى عدم تحذير كييف من الهجمات الروسية، إلى جانب فرض قيود على خدمات "ستارلينك" أدت إلى إبطائها.

من جهته، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجمات الروسية الأخيرة تمثل "استخفافاً صارخاً بالولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن موسكو لا تتعامل بجدية مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح زيلينسكي أن الضربات الصاروخية الروسية استهدفت البنية التحتية للطاقة، رغم شمولها باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب.
 
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