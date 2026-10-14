إسرائيل تستهدف مساجد الضفة.. أرقام تكشف تصاعد الاعتداءات

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تسجيل 23 اعتداءً استهدف مساجد في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ مطلع عام 2023 وحتى 11 تشرين الأول 2026، شملت عمليات إحراق ومحاولات إحراق، نُسب 20 منها إلى مستوطنين إسرائيليين وثلاثة إلى الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت الهيئة، في تقرير نشرته الأربعاء، أن الاعتداءات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي، إذ سُجلت 13 حادثة منذ بداية 2026، مقابل 6 حوادث عام 2025، وحادثة واحدة عام 2024، وثلاث حوادث عام 2023.
وبذلك، شكّلت اعتداءات عام 2026 نحو 55% من إجمالي الحوادث المسجلة خلال الفترة المذكورة.
وفي أحدث الاعتداءات، أضرم مستوطنون النار، فجر الأربعاء، في مسجد ببلدة مخماس شمال شرقي القدس، خلال هجوم استهدف البلدة، وأدى أيضاً إلى إحراق مركبة فلسطينية وشجرة زيتون وإلحاق أضرار بمدخل المسجد.
وبحسب التقرير، شملت الاعتداءات إحراق مساجد ومداخلها ومرافق تابعة لها، واستهداف مصليات للنساء ومصاحف، فيما توزعت الحوادث على مناطق عدة، بينها نابلس ورام الله والبيرة وسلفيت وطولكرم والقدس.
وشهد شهر حزيران الماضي اعتداءات متقاربة، بينها استهداف مسجدين في محافظة رام الله والبيرة يوم 17 حزيران، فيما سُجلت حادثتا إحراق في كور وقصرة يوم 26 تموز، طالت إحداهما مسجد الرحمة الذي كان قيد الإنشاء.
وأكدت الهيئة أن هذه الاعتداءات تمس حرية العبادة وحرمة الأماكن الدينية، إلى جانب الأضرار المادية التي تتسبب بها، مطالبةً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك لحماية دور العبادة الفلسطينية، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.