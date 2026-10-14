"قتله من مسافة صفر".. "القسام" تكشف هوية قاتل قناص إسرائيلي!

كشفت "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة " "، عن هوية منفذ عملية إطلاق النار على القناص باريل هدريا شمويلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة في 21 آب 2021.



وأعلنت أن منفذ العملية هو محمد ماهر أبو جاسر، أحد عناصر "كتيبة سهيل زيادة" التابعة للواء شمال غزة، والذي قُتل أواخر عام 2024.

نشرت كتائب القسام مقطعاً مصوراً لمقاتلها محمد ماهر أبو جاسر، الذي أطلق النار بمسدس على قناص إسرائيلي كان يطلق النار على أطفال ونساء ومدنيين من خلف الجدار خلال " العودة" في 2021. وقد توفي القناص الإسرائيلي، باريل هداريا شمويلي -وهو رقيب أول في شرطة الحدود يبلغ من العمر 21 عاماً- متأثراً بجراحه في 30 أغسطس/آب 2021، أي بعد تسعة أيام من إصابته برصاص ماهر. وخلال "مسيرات العودة"، قتل قناصة الجيش الإسرائيلي 214 فلسطينياً -بينهم 46 طفلاً- وتسببوا في إصابة وإعاقة أكثر من 36,100 فلسطيني، من بينهم ما يزيد عن 8,800 طفل. — Al Ajmi (@6AAL3MRA_) October 12, 2026 Advertisement



ونشرت "القسام" مشاهد مصوّرة تُظهر مشاركة أبو جاسر في معركة "طوفان "، وتحضيره كمائن للآليات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب وصية مسجّلة تحدّث فيها عن عملية إطلاق النار على القناص الإسرائيلي، ودعا إلى مواصلة العمل لتحرير الأسرى والمسجد الأقصى.



وتعود العملية إلى 21 آب 2021، خلال مواجهات قرب معبر "كارني" (المنطار) شرقي ، حين اقترب أبو جاسر من ثغرة في الجدار الحدودي، وأطلق ثلاث رصاصات من مسدسه باتجاه موقع للقوات الإسرائيلية.



وأصابت إحدى الرصاصات القناص شمويلي (22 عاماً)، وهو عنصر في وحدة العمليات السرية التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي، في رأسه، ما أدى إلى وفاته بعد أيام متأثراً بإصابته.



وعقب الحادثة، أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقاً أولياً خلص إلى وجود خلل في طريقة انتشار القوات واستخدامها عند وصول المتظاهرين إلى الجدار، مؤكداً أن الإخفاق لم يكن مرتبطاً بقواعد إطلاق النار أو تغييرها خلال المواجهات.