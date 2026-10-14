"قتله من مسافة صفر".. "القسام" تكشف هوية قاتل قناص إسرائيلي!

كشفت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن هوية منفذ عملية إطلاق النار على القناص الإسرائيلي باريل هدريا شمويلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة في 21 آب 2021.
وأعلنت الكتائب أن منفذ العملية هو محمد ماهر أبو جاسر، أحد عناصر "كتيبة سهيل زيادة" التابعة للواء شمال غزة، والذي قُتل أواخر عام 2024.
ونشرت "القسام" مشاهد مصوّرة تُظهر مشاركة أبو جاسر في معركة "طوفان الأقصى"، وتحضيره كمائن للآليات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب وصية مسجّلة تحدّث فيها عن عملية إطلاق النار على القناص الإسرائيلي، ودعا إلى مواصلة العمل لتحرير الأسرى والمسجد الأقصى.
وتعود العملية إلى 21 آب 2021، خلال مواجهات قرب معبر "كارني" (المنطار) شرقي قطاع غزة، حين اقترب أبو جاسر من ثغرة في الجدار الحدودي، وأطلق ثلاث رصاصات من مسدسه باتجاه موقع للقوات الإسرائيلية.
وأصابت إحدى الرصاصات القناص شمويلي (22 عاماً)، وهو عنصر في وحدة العمليات السرية التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي، في رأسه، ما أدى إلى وفاته بعد أيام متأثراً بإصابته.
وعقب الحادثة، أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقاً أولياً خلص إلى وجود خلل في طريقة انتشار القوات واستخدامها عند وصول المتظاهرين إلى الجدار، مؤكداً أن الإخفاق لم يكن مرتبطاً بقواعد إطلاق النار أو تغييرها خلال المواجهات.