بعد نشر ترامب فيديو هجوم النمر القاتل.. عائلة شاب بريطاني تعبّر عن ألمها

انتقدت عائلة الشاب ويليام تشابمان، الذي لقي حتفه إثر هجوم نمر في حديقة للحياة البرية، الرئيس الأميركي ، بعد إعادة نشره مقطعاً يوثّق الحادثة، مؤكدة أن تداول هذه المشاهد يفاقم معاناتها.

Advertisement

ونقلت "بي إيه ميديا"، الأربعاء، أن نشر الفيديو مساء الثلاثاء عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث يتابعه نحو 13 مليون شخص، مرفقاً إياه بتعليق: "لا تعبثوا مع الطبيعة أبداً!".

ويُظهر المقطع، الذي لا يتضمن لحظة وفاة الشاب، النمر وهو يعضّ تشابمان ويخدشه أثناء جلوسه.

وقالت العائلة إن تداول هذه المشاهد والمحتوى الإعلامي المرتبط بالحادثة يسبب لها ألماً شديداً، فيما رثت الشاب البالغ 23 عاماً، واصفة إياه بأنه "ذكي وودود ومحبوب".

كما انتقدت ردود الفعل على وفاته عبر الإنترنت، مشيرة إلى ضرورة أخذ معاناته النفسية الحادة، التي استمرت لسنوات، والأدوية القوية التي كان يتناولها، في الاعتبار عند محاولة فهم ما حدث.

وأفادت تقارير بريطانية بأن ترامب نشر لاحقاً مقطعاً آخر مولّداً بالذكاء الاصطناعي يظهر فيه برفقة نمر.

ووقعت الحادثة في 10 تشرين الأول، بعدما دخل تشابمان بمفرده إلى حظيرة النمور في "حديقة يوركشاير للحياة البرية"، بمدينة دونكاستر شمالي . وأُعلنت وفاته في المكان، فيما باشرت السلطات تحقيقاً في إجراءات الصحة والسلامة داخل الحديقة.

وأكدت إدارة الحديقة أن النمر، الذي يُدعى "ألتاي"، بخير ولن يُقتل، مشيرة إلى استمرار إغلاق الحديقة لليوم الخامس على التوالي، بالتزامن مع التحقيقات الجارية.