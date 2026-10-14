اليمن تبحث مع الصين تقارير عن سعي الحوثيين للحصول على تكنولوجيا لتصنيع الأسلحة

أجرت الحكومة محادثات مع بشأن تقارير عن سعي الحوثيين إلى الحصول على تكنولوجيا ومكوّنات صينية لتصنيع الأسلحة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، الأربعاء.

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وقالت الزوبة، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إنّ وبكين ناقشتا مسألة المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، مشيرةً إلى أنّ الجانب الصيني أبدى اهتماماً بالحصول على معلومات للتحقيق في هذه التقارير، مؤكدةً دعمه للحكومة اليمنية.

وتأتي التصريحات عقب تقرير لمركز "كونفليكت آرمامنت ريسترتش" البحثي، أفاد بأنّ الحوثيين يسعون إلى تطوير صواريخ بالستية متوسطة المدى، وتوسيع شبكات إمدادهم لتشمل مصادر تتجاوز المرتبطة بإيران.