تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اليمن تبحث مع الصين تقارير عن سعي الحوثيين للحصول على تكنولوجيا لتصنيع الأسلحة

Lebanon 24
14-10-2026 | 14:24
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اليمن تبحث مع الصين تقارير عن سعي الحوثيين للحصول على تكنولوجيا لتصنيع الأسلحة
اليمن تبحث مع الصين تقارير عن سعي الحوثيين للحصول على تكنولوجيا لتصنيع الأسلحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أجرت الحكومة اليمنية محادثات مع الصين بشأن تقارير عن سعي الحوثيين إلى الحصول على تكنولوجيا ومكوّنات صينية لتصنيع الأسلحة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، الأربعاء.

Advertisement

وقالت الزوبة، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إنّ صنعاء وبكين ناقشتا مسألة المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، مشيرةً إلى أنّ الجانب الصيني أبدى اهتماماً بالحصول على معلومات للتحقيق في هذه التقارير، مؤكدةً دعمه للحكومة اليمنية.

وتأتي التصريحات عقب تقرير لمركز "كونفليكت آرمامنت ريسترتش" البحثي، أفاد بأنّ الحوثيين يسعون إلى تطوير صواريخ بالستية متوسطة المدى، وتوسيع شبكات إمدادهم لتشمل مصادر تتجاوز المرتبطة بإيران.

مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب عن وزيرة خارجية اليمن: ناقشنا مع الصين المزاعم بشأن محاولات الحوثيين استخدام تكنولوجيا صينية لصنع أسلحة
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 04:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سيناريو "سقوط الأسد" يتكرر في اليمن؟ تقرير يكشف مفاجآت عن الحوثيين
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 04:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: نحن على دراية بكيفية حصول الحوثيين على أسلحة إيران وتقنياتها
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 04:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس عن نائب رئيس وزراء روسيا: نبحث مع الصين مشروعا لتصدير الغاز الروسي إليها
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 04:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24

اليمنية

الحوثي

صنعاء

إيران

الحص

ستيت

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-10-14
Lebanon24
16:22 | 2026-10-14
Lebanon24
16:09 | 2026-10-14
Lebanon24
16:00 | 2026-10-14
Lebanon24
16:00 | 2026-10-14
Lebanon24
15:52 | 2026-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24