إيران تغيّر قواعد المواجهة في هرمز.. والهدف ترامب

كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين رفيعين، أن طهران بدأت تنفيذ استراتيجية عسكرية جديدة تستهدف السفن العابرة لمضيق هرمز، بهدف إبقاء أسعار النفط العالمية مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وبحسب المسؤولين، فإن القيادة اتخذت قراراً بتغيير طبيعة الهجمات البحرية ووتيرتها، في إطار مساعيها لإحباط الجهود الأميركية الرامية إلى خفض أسعار الطاقة، واستخدام المضيق ورقة ضغط على في ظل استمرار الحرب.

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وأوضح أحد المسؤولين أن بدأت، قبل نحو عشرة أيام، اعتماد أساليب هجومية مختلفة ضد السفن التي تعتبرها مخالفة للقيود التي فرضتها على الملاحة، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الهجمات.

وقال لـ"رويترز": "الهدف هو إحباط جهود وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية"، مؤكداً أن القرار اتُّخذ على أعلى مستويات القيادة الإيرانية، وبالتنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية.

تكتيكات جديدة بعد الضربات الأميركية

ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري أميركي تأكيده أن الحرس الثوري غيّر بعض أساليبه العملياتية بعد تدمير جزء كبير من قدرات الرادار الإيرانية، إذ بات يعتمد على عناصر مراقبة غير مسلحين يستقلون قوارب صغيرة لرصد الأهداف المحتملة، بما فيها القطع البحرية الأميركية.

وكشف المسؤول عن حادثة وقعت الأسبوع الماضي، رصدت خلالها القوات الأميركية مركباً يستخدمه عناصر إيرانيون لنقل معلومات عن الأهداف إلى الحرس الثوري، قبل أن تعترضه القوات الأميركية وتأمر ركابه بمغادرته ثم تدمره، من دون وقوع إصابات.

وأشار إلى أن الضربات الأميركية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبحرية الإيرانية دفعت طهران إلى تجنّب المخاطرة بما تبقى من زوارقها السريعة، في وقت لم تتمكن فيه من منع زيادة صادرات النفط العابرة للمضيق.

توسيع الهجمات إلى خليج عُمان

ولم تعد الاستراتيجية الإيرانية الجديدة محصورة بمضيق هرمز، إذ أكد المسؤولان الإيرانيان أن طهران تعتزم توسيع عملياتها لتشمل خليج عُمان ومناطق بحرية أبعد.

ووفق تحليل أوردته "رويترز" استناداً إلى بيانات مصادر أمنية بحرية وهيئة عمليات التجارة البحرية ، فقد سُجلت خلال الأيام الأخيرة هجمات على سفن خارج المضيق، بينها مناطق قبالة سواحل قطر والإمارات.

وشهدت المنطقة خمسة حوادث على الأقل استهدفت ناقلات نفط وسفناً تجارية خلال 48 ساعة، بينها هجمات بطائرات مسيّرة، فيما ارتفعت وتيرة الاعتداءات إلى مستويات تُعد الأعلى منذ اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني بحري قوله إن زيادة وتيرة الضربات تبدو متعمدة، في مؤشر إلى انتقال المواجهة البحرية إلى مرحلة أكثر تصعيداً.

النفط ورقة ضغط انتخابية

ويرتبط التصعيد، وفق المسؤولين الإيرانيين، بمحاولة منع إدارة الرئيس الأميركي من تحقيق انخفاض في أسعار النفط قبل انتخابات تشرين الثاني، التي ستحدد موازين القوى داخل الكونغرس.

وقال أحد المسؤولين الإيرانيين لـ"رويترز": "كلما اعتقدوا أنهم اقتربوا من النقطة التي ستبدأ عندها الأسعار بالانخفاض، سندفعهم بعيداً عنها. إنها لعبة شطرنج".

وأضاف محذراً من اتساع نطاق العمليات: "لن تكون هذه السفن آمنة في أي مكان، حتى خارج مضيق هرمز".

وفي المقابل، يواصل دراسة خياراته تجاه إيران، بعدما أعلن أنه لن يشن هجوماً جديداً قبل الانتخابات، بينما تستمر واشنطن في فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وتوسيع العقوبات الاقتصادية لدفع طهران نحو اتفاق ينهي الحرب.

تهديد بإغلاق كامل لمضيق هرمز

وفي تطور لافت، أكد المسؤولان الإيرانيان أن طهران تتجه نحو منع أي سفينة تخالف قيودها من عبور مضيق هرمز، وقال أحدهما إن "الإغلاق الكامل سيكون قريباً".

وتكتسب هذه التهديدات أهمية خاصة بالنظر إلى أن المضيق كان يشكّل، قبل الحرب، ممراً لنحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يجعل أي اضطراب إضافي في حركة الملاحة عاملاً مؤثراً في أسواق الطاقة العالمية.

وفي أحدث تقييم أمني، أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك، الذي تقوده البحرية الأميركية، أن مستوى التهديد للسفن التجارية في مضيق هرمز لا يزال "شديداً"، وهو ثاني أعلى مستوى في تصنيف المخاطر.

وأشار المركز إلى استمرار هجمات الحرس الثوري ومحاولات استهداف السفن ومضايقتها، بما يشمل تحليق المسيّرات وعمليات المراقبة والاتصالات اللاسلكية.

وبحسب تقرير "رويترز"، فإن التحول في التكتيكات الإيرانية يضع الملاحة في الخليج أمام مخاطر متزايدة، في وقت تتحول فيه أسعار النفط وأمن الممرات البحرية إلى أدوات ضغط في المواجهة بين طهران وواشنطن، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الأميركي.