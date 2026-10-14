رغم الحرب.. 12 ألف مهاجر أفريقي يصلون إلى اليمن خلال شهر

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كشفت بيانات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة وصول نحو 12 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهر واحد، رغم استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، وذلك بعد مأساة جديدة أودت بحياة ما لا يقل عن 100 مهاجر قبالة السواحل .وتعكس هذه الأرقام استمرار تدفق المهاجرين من دول القرن الأفريقي، هرباً من الفقر والبطالة والنزاعات، بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل، فيما يشكّل اليمن بالنسبة إلى كثيرين محطة عبور نحو .وحذّر خبراء من المخاطر التي يواجهها المهاجرون، ولا سيما الاتجار بالبشر والاستغلال القسري، وسط تقارير عن إجبار بعضهم على المشاركة في أنشطة إجرامية أو تجنيدهم من قبل جماعات مسلحة.وأشار تقرير لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2025 إلى تعرض مهاجرين، معظمهم من الإثيوبيين، لأشكال مختلفة من الاستغلال داخل اليمن.ويرى مراقبون أن استمرار تدفق المهاجرين، رغم تصاعد المواجهات، يسلّط الضوء على تعقيدات أزمة الهجرة في المنطقة، والحاجة إلى تنسيق دولي وإقليمي لحماية المهاجرين والحد من نشاط شبكات الاتجار بالبشر.