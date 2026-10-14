مليار دولار لتعزيز سلاح الجو الإسرائيلي.. صفقة جديدة مع أميركا

Advertisement

أبرمت ، اتفاقاً مع الأميركية لشراء 12 مروحية هجومية متطورة من طراز "أباتشي AH-64E"، من إنتاج شركة "بوينغ"، بعد تأجيلات متكررة ناجمة عن خلافات بشأن تمويل الصفقة.وجاء توقيع الاتفاق عقب موافقة الحكومة على تخصيص نحو مليار شيكل لوزارة الدفاع، ضمن ترتيبات مالية جرى التوصل إليها بالتنسيق مع ، فيما تُقدّر القيمة الإجمالية للصفقة بنحو مليار دولار.وكانت قد تجاوزت المهلة المحددة لإتمام عملية الشراء، رغم حصولها على تمديدات متكررة ، بسبب الخلافات بين وزارتي المالية والدفاع حول مصادر التمويل.ومن المقرر أن يبدأ تسليم المروحيات مطلع العقد المقبل، في إطار خطة إسرائيلية لتحديث أسطولها الجوي وتعزيز قدراتها العسكرية.ورحّب يسرائيل كاتس بالاتفاق، معتبراً أنه خطوة مهمة في تطوير قدرات الجيش لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.