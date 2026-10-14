تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مليار دولار لتعزيز سلاح الجو الإسرائيلي.. صفقة جديدة مع أميركا

Lebanon 24
14-10-2026 | 15:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مليار دولار لتعزيز سلاح الجو الإسرائيلي.. صفقة جديدة مع أميركا
مليار دولار لتعزيز سلاح الجو الإسرائيلي.. صفقة جديدة مع أميركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أبرمت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اتفاقاً مع وزارة الدفاع الأميركية لشراء 12 مروحية هجومية متطورة من طراز "أباتشي AH-64E"، من إنتاج شركة "بوينغ"، بعد تأجيلات متكررة ناجمة عن خلافات بشأن تمويل الصفقة.
Advertisement

وجاء توقيع الاتفاق عقب موافقة الحكومة الإسرائيلية على تخصيص نحو مليار شيكل لوزارة الدفاع، ضمن ترتيبات مالية جرى التوصل إليها بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، فيما تُقدّر القيمة الإجمالية للصفقة بنحو مليار دولار.

وكانت إسرائيل قد تجاوزت المهلة المحددة لإتمام عملية الشراء، رغم حصولها على تمديدات متكررة من واشنطن، بسبب الخلافات بين وزارتي المالية والدفاع حول مصادر التمويل.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم المروحيات مطلع العقد المقبل، في إطار خطة إسرائيلية لتحديث أسطولها الجوي وتعزيز قدراتها العسكرية.

ورحّب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالاتفاق، معتبراً أنه خطوة مهمة في تطوير قدرات الجيش لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.
مواضيع ذات صلة
لماذا وقّعت اليونان صفقة صواريخ مع إسرائيل بقيمة 3.5 مليار دولار؟
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 04:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: وافقنا على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة 2.68 مليار دولار لتطوير الدفاع الجوي
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 04:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: صفقة بيع مقاتلات إف 35 لايتنينغ 2 للسعودية بـ 24.3 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 04:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تعزز قدراتها الجوية.. صفقة أميركية بـ4.5 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 04:55:27 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الإسرائيلية

الإدارة الأميركية

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

من واشنطن

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-10-14
Lebanon24
16:22 | 2026-10-14
Lebanon24
16:09 | 2026-10-14
Lebanon24
16:00 | 2026-10-14
Lebanon24
16:00 | 2026-10-14
Lebanon24
15:52 | 2026-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24