اتهامات خطيرة لواشنطن.. هل تساعد روسيا في حربها ضد أوكرانيا؟

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اتهم مسؤول أوكراني رفيع المستوى بالمساهمة في تسهيل الهجمات الروسية على بلاده، مشيراً إلى عدم تقديم تحذيرات مبكرة بشأن ضربات صاروخية، إلى جانب فرض قيود أثّرت في خدمات شبكة "ستارلينك" التي تعتمد عليها القوات .ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول، الذي فضّل عدم هويته، أن كييف لم تتلقَّ تحذيرات أميركية في مناسبتين شهدتا إطلاق صواريخ باليستية روسية استهدفت منشآت الطاقة، مضيفاً أن الجانب الأميركي خفّض سرعة خدمات "ستارلينك".وفي السياق، أفاد مستشار تقني للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القيود المفروضة على تشغيل محطات الشبكة أثّرت في قدرة القوات الأوكرانية على التصدي للطائرات المسيّرة النفاثة.وتزامنت هذه الاتهامات مع هجمات روسية واسعة استهدفت العاصمة كييف ومناطق أخرى، وأسفرت، بحسب السلطات الأوكرانية، عن سقوط قتلى وجرحى وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف شخص، إثر استهداف منشآت الطاقة.في المقابل، أكد الرئيس الأميركي استمرار تقديم المساعدة لأوكرانيا، فيما شدد مسؤول أميركي على أن سياسة واشنطن تجاه كييف لم تتغير.، اتهم زيلينسكي بتجاهل التفاهم المتعلق بوقف الهجمات على منشآت الطاقة، بينما أعلنت تنفيذ ضربات واسعة استهدفت البنية التحتية للطاقة والاتصالات في .وفي تطور موازٍ، أعلنت موسكو إسقاط 902 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بينها 180 قرب العاصمة الروسية، في وقت دعا فيه لحلف شمال الأطلسي مارك روته الدول الأعضاء إلى تعزيز الدعم المخصص للدفاعات الجوية الأوكرانية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.