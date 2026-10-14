تشخيص البابا ليو الرابع عشر بالسرطان يثير مخاوف داخل الفاتيكان

أثارت تقارير عن الحالة الصحية للبابا ليو اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الكنسية، بعد إصابته بورم سرطاني في الرئة، وفقاً لما أوردته صحيفة " ".

وذكرت الصحيفة أن البابا خضع لعملية جراحية دقيقة استهدفت إزالة الفص السفلي من الرئة اليمنى، فيما أظهرت نتائج الفحوص النسيجية وجود ورم غدي خبيث.

وفي هذا السياق، أوضح اختصاصي جراحة ستيفانو مارغاريتورا والطبيب الخاص للبابا كاربوني أن العملية تكللت بالنجاح، من دون مضاعفات خطيرة خلال التدخل الجراحي.

، أشار اختصاصي الأورام موتوكو ريتش إلى أن اكتشاف الورم في مرحلة مبكرة وإجراء الفحوص اللازمة قد يعززان فرص الاستجابة للعلاج، ويدعمان مسار التعافي.