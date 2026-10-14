تشخيص البابا ليو الرابع عشر بالسرطان يثير مخاوف داخل الفاتيكان

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أثارت تقارير عن الحالة الصحية للبابا ليو الرابع عشر اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الكنسية، بعد الكشف عن إصابته بورم سرطاني في الرئة، وفقاً لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".
وذكرت الصحيفة أن البابا خضع لعملية جراحية دقيقة استهدفت إزالة الفص السفلي من الرئة اليمنى، فيما أظهرت نتائج الفحوص النسيجية وجود ورم غدي خبيث.
وفي هذا السياق، أوضح اختصاصي جراحة الصدر ستيفانو مارغاريتورا والطبيب الخاص للبابا لويجي كاربوني أن العملية تكللت بالنجاح، من دون مضاعفات خطيرة خلال التدخل الجراحي.
من جهته، أشار اختصاصي الأورام موتوكو ريتش إلى أن اكتشاف الورم في مرحلة مبكرة وإجراء الفحوص اللازمة قد يعززان فرص الاستجابة للعلاج، ويدعمان مسار التعافي.