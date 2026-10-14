ترامب يؤكد: قضية إيران ستحل سريعاً وأسعار الطاقة ستعود إلى مستوياتها السابقة

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أعلن الرئيس الأميركي أن قضية ستُحل سريعاً، متوقعاً انتهاء الحرب قريباً جداً، وعودة أسعار الطاقة إلى مستوياتها السابقة، بل وانخفاض أسعار البنزين إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب.وقال ، في تصريحات أدلى بها أمام الصحافيين في ولاية أريزونا، أمس الأربعاء، إن الحرب "ستنتهي قريباً جداً"، معرباً عن ثقته بأن أسعار البنزين ستتراجع بمجرد انتهائها.ولفت إلى أن أسعار البنزين ستنخفض إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل بدء الحرب، في إشارة إلى توقعاته بشأن انعكاسات انتهاء العمليات العسكرية على أسواق الطاقة.وفي تصريحات لاحقة، قال ترامب إن "إيران ستنتهي قريباً جداً"، مجدداً تأكيده قرب حسم المواجهة معها.وأضاف ترامب أن إيران "لم يعد لديها قادة أو سلاح جو أو سلاح بحرية"، في إشارة إلى ما وصفه بحجم الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب.وفي حديثه عن أسباب الحرب، قال الرئيس الأميركي إن كان عليها التأكد من عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.واعتبر ترامب أن إيران تمثل تهديداً خطيراً إذا تمكنت من الحصول على هذا السلاح، متهماً طهران بأنها كانت لسنوات " الأول للإرهاب في العالم".وزعم أن إيران كانت ستستخدم السلاح خلال 24 ساعة من امتلاكه، محذراً من أن ذلك كان سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على .كما تحدث عن تهديدات محتملة لأوروبا والساحل للولايات المتحدة، في إطار تبريره للعمليات العسكرية ضد إيران.ووصف الرئيس الأميركي كلفة منع طهران من امتلاك سلاح نووي بأنها "ثمن صغير جداً"، مقارنة بما اعتبره مخاطر كان يمكن أن تترتب على حصولها عليه.وربط ترامب بين انتهاء الحرب وتراجع أسعار الطاقة، مؤكداً أن المستهلكين سيشهدون انخفاضاً في أسعار البنزين بعد توقف العمليات العسكرية.