تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لخفض أسعار الشحن.. واشنطن تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على "سفن أسطول الظل"

Lebanon 24
14-10-2026 | 23:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لخفض أسعار الشحن.. واشنطن تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سفن أسطول الظل
لخفض أسعار الشحن.. واشنطن تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سفن أسطول الظل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تنوي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب درس خيار تخفيف العقوبات المفروضة على ما يُعرف بـ "سفن أسطول الظل"، والتي تتولى نقل النفط والمنتجات البترولية من دول خاضعة للعقوبات مثل روسيا وإيران وفنزويلا، في محاولة حكومية لخفض أسعار الشحن العالمية التي سجلت ارتفاعات حادة في الآونة الأخيرة.
Advertisement

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي تصريحات تفيد بأن هذه المناقشات تجري بعد أيام قليلة من قرار الرئيس ترامب تعليق العقوبات على وقود الديزل الروسي حتى السابع من نيسان المقبل؛ وهي الخطوة التي واجهت وابلا من الانتقادات الحادة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، فضلا عن بعض أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، الذين وصفوا القرار بأنه بمثابة "هدية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأنها توفير الأموال لروسيا لمواصلة حربها في أوكرانيا.

وأوضح المسؤول الأميركي أن المحادثات الجديدة تركز على احتمال سماح الولايات المتحدة بتدفق "النفط المشروع" على متن سفن كانت خاضعة للعقوبات سابقاً، وهو ما يعني شحنات النفط الخام أو المنتجات البترولية التي لم تفرض واشنطن عقوبات عليها بالأساس، وليس شحنات النفط الروسية والإيرانية المحظورة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو إخراج المزيد من المنتجات المكررة والنفط الخام من منطقة الخليج.
 
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: العقوبات الجديدة تقوّض الغالبية العظمي من أسطول الظل الإيراني المتبقي
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: عقوبات على شركتين ساعدتا أسطول الظل الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
WSJ: حملة الضغط الأميركية وجهت ضربة قوية لـ "أسطول الظل الإيراني"
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قوات المسيرات الأوكرانية: أوكرانيا ضربت 54 سفينة من "أسطول الظل" الروسي خلال آب
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

الأوروبي

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-15
Lebanon24
01:54 | 2026-10-15
Lebanon24
01:52 | 2026-10-15
Lebanon24
01:21 | 2026-10-15
Lebanon24
01:12 | 2026-10-15
Lebanon24
01:08 | 2026-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24