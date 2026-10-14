لخفض أسعار الشحن.. واشنطن تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على "سفن أسطول الظل"

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تنوي إدارة الرئيس الأميركي درس خيار تخفيف المفروضة على ما يُعرف بـ "سفن أسطول الظل"، والتي تتولى نقل النفط والمنتجات البترولية من دول خاضعة للعقوبات مثل وإيران وفنزويلا، في محاولة حكومية لخفض أسعار الشحن العالمية التي سجلت ارتفاعات حادة في الآونة الأخيرة.ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي تصريحات تفيد بأن هذه المناقشات تجري بعد أيام قليلة من قرار الرئيس تعليق العقوبات على وقود الديزل الروسي حتى السابع من نيسان المقبل؛ وهي الخطوة التي واجهت وابلا من الانتقادات الحادة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، فضلا عن بعض أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ، الذين وصفوا القرار بأنه بمثابة "هدية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأنها توفير الأموال لروسيا لمواصلة حربها في أوكرانيا.وأوضح المسؤول الأميركي أن المحادثات الجديدة تركز على احتمال سماح بتدفق "النفط المشروع" على متن سفن كانت خاضعة للعقوبات سابقاً، وهو ما يعني شحنات النفط الخام أو المنتجات البترولية التي لم تفرض عقوبات عليها بالأساس، وليس شحنات النفط الروسية والإيرانية المحظورة، مشيرا إلى أن الهدف هو إخراج المزيد من المنتجات المكررة والنفط الخام من منطقة الخليج.