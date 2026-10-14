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عربي-دولي

مشروع قاعدة دولية في غزة يصطدم بالرفض الإسرائيلي

Lebanon 24
14-10-2026 | 23:11
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مشروع قاعدة دولية في غزة يصطدم بالرفض الإسرائيلي
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كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إسرائيل تعرقل تنفيذ مشروع لإنشاء قاعدة عسكرية متقدمة في قطاع غزة، مخصصة لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم إسناد عقد المشروع إلى شركة أميركية قبل أكثر من شهرين.
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وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، الخميس، عن الصحيفة، ترفض إسرائيل السماح بدخول المقاولين والشاحنات اللازمة لبدء أعمال إنشاء الموقع، الذي يُفترض أن يستوعب 150 جندياً دولياً، ليشكل نواة لقوة استقرار دولية في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع مباشرة على الملف أن المشروع لا يزال متوقفاً بسبب الموقف الإسرائيلي، رغم صدور عقد الإنشاءات في أوائل أغسطس الماضي.

وقال المصدر إن "إسرائيل لن تفتح المعبر"، في إشارة إلى استمرار منع دخول المعدات والعمال اللازمين لتنفيذ المشروع.

ووفق التقرير، أصدر مجلس السلام، الذي يرأسه ترامب، أول عقد إنشاءات له في غزة مطلع أغسطس، وأسنده إلى شركة "أركل إنترناشونال"، ومقرها ولاية لويزيانا الأميركية.

ويتضمن العقد بناء موقع عسكري متقدم يتسع ل150 جندياً دولياً، على أن يكون نقطة انطلاق لقوة استقرار دولية يُخطط لنشرها في القطاع.

لكن بعد مرور أكثر من شهرين على إبرام العقد، لم تبدأ الأعمال الإنشائية، في ظل رفض إسرائيل السماح للمقاولين والشاحنات بدخول غزة.

ولم يوضح التقرير الأسباب التي تستند إليها إسرائيل في منع تنفيذ المشروع، أو ما إذا كانت هناك محادثات جارية لتجاوز العقبات.

لا تعليق إسرائيلي
ورفض متحدث باسم مجلس السلام التعليق على المعلومات التي أوردتها الصحيفة، كما امتنع الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية عن التعليق.

وبحسب "الغارديان"، تأسس مجلس السلام عقب وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 2025، وأصبح أحد المحاور الرئيسية في جهود ترمب المتعلقة بالقطاع.

ويقول الرئيس الأميركي إنه نجح في تسوية ثماني حروب، من بينها الحرب في غزة، وهو ما كرره الأسبوع الماضي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام.

ويضع تعثر مشروع القاعدة العسكرية تساؤلات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية التي يسعى مجلس السلام إلى إرسائها في غزة، خصوصاً أن الموقع المقترح يُفترض أن يشكل خطوة أولى نحو نشر قوة الاستقرار الدولية.

وحتى الآن، لم يُعلن عن موعد جديد لبدء أعمال البناء، فيما يظل تنفيذ المشروع مرتبطاً بالسماح بدخول المقاولين والمعدات إلى القطاع.
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وكالة الأنباء

دونالد ترامب

الإسرائيلية

البريطانية

الألمانية

البريطاني

قطاع غزة

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