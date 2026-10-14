تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لوبان تلوّح بقطع المساعدات المالية عن كييف

Lebanon 24
14-10-2026 | 23:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لوبان تلوّح بقطع المساعدات المالية عن كييف
لوبان تلوّح بقطع المساعدات المالية عن كييف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت  زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، أنها ستبقي على المساعدات المالية لأوكرانيا لمدة 6 أشهر في حال انتخابها رئيسة عام 2027، لكنها "ستوقف" هذا الدعم المالي بعد تلك الفترة لأن فرنسا  "لم تعد تملك الإمكانات" لذلك.

وقالت لوبن لقناة "في ار تي نيوز" التلفزيونية على هامش اجتماع في بروكسل مع حلفائها الأوروبيين من مجموعة "الوطنيون"، "اعتبارا من يوم انتخابي، سنواصل تقديم المساعدات لمدة 6 أشهر (...) حتى لا نضع أحدا أمام أمر واقع. لكن بعد ذلك، سنتوقف عن تقديم الدعم المالي لأوكرانيا لأننا لم نعد نملك الموارد اللازمة للقيام بذلك".
Advertisement

وتُعدّ هذه المهلة عنصرا جديدا في خطاب مرشحة "التجمع الوطني" للرئاسة الفرنسية، بحسب "فرانس برس".

وكانت لوبن بررت خلال الأسابيع الأخيرة رغبتها في وقف الدعم المالي لكييف.

في غضون ذلك، غيّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه معلنا اتفاقا مع روسيا لشراء الديزل ودعا الأوكرانيين إلى "اختيار رئيس جديد".

من جهتها، دافعت لوبن عن موقفها قائلة "أنا لا أخدع أحدا"، موضحة أن "فرنسا على وشك التخلف عن سداد ديونها العامة"، وأنه في ظل هذه الظروف، فإن "مصارحة زيلينسكي بأننا لم نعد قادرين على تحمل تكاليف هذه المساعدة المالية تعدّ حديثا يتسم بالصدق والأمانة".

ونظرا إلى عدم إمكان التعويل على باريس، أشارت إلى أن بإمكان كييف التوجه إلى "دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تتمتع بوضع مالي أفضل من فرنسا، ومن المؤكد أنها ستكون قادرة على تولي المهمة" دون تسميتها. 

مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: قطعنا شرايين مالية حيوية للنظام الإيراني في تركيا بفرض عقوبات على بنك غولدن غلوبال
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تلوّح باستهداف مصانع بريطانية بعد دعمهم كييف
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تساؤلات حول برنامج المساعدات المالية ل"حزب الله" ومصادر تمويله
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن المساعدات المدرسية.. هذا ما أعلنته وزراة المالية
lebanon 24
Lebanon24
15/10/2026 09:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

دونالد ترامب

الأوروبيين

الفرنسية

أن فرنسا

أوكرانيا

الأوروبي

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-15
Lebanon24
01:54 | 2026-10-15
Lebanon24
01:52 | 2026-10-15
Lebanon24
01:21 | 2026-10-15
Lebanon24
01:12 | 2026-10-15
Lebanon24
01:08 | 2026-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24