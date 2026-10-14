إيران تتمسك بخيار الحرب والتفاوض معاً حتى تحقيق مطالبها

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قال باقر قاليباف، إن ستواصل الجمع بين العمليات العسكرية والمفاوضات، مشيراً إلى أن التفاوض وحده أو استمرار القتال لا يضمنان منع تعرض لهجمات جديدة.وأضاف قاليباف، في ثاني خطاب مصور وجّهه إلى الشعب ، تعليقاً على المقترح الأميركي الأخير، أن الرئيس الأميركي ترمب قدم تعهدات، لكنه "انتهكها ونكث بها"، وفق زعمه.وذكر قاليباف أنه حذّر، قبل توقيع مذكرة التفاهم السابقة مع ، من أن لن تلتزم بتعهداتها، موضحاً أن طهران صاغت المذكرة على مرحلتين بسبب عدم ثقتها بالجانب الأميركي.وأوضح رئيس الإيراني أن التفاهم أتاح لطهران الوقت والموارد اللازمة لتعزيز قدراتها العسكرية، كما ساعد، بحسب قوله، على تعزيز قدرات جماعة " " .وقال: "عندما نقول إننا نحارب ونتفاوض في الوقت نفسه، فهذا لا يعني أننا نخوض حرباً بلا نهاية أو مفاوضات دائمة، بل إننا نقاتل حتى نُنهك العدو ونجبره على قبول مطالبنا".واعتبر قاليباف أن تحقيق الردع لا يعتمد على القدرات العسكرية وحدها، بل يشمل أيضاً التماسك الداخلي والقدرة على الصمود اقتصادياً واجتماعياً، إلى جانب العلاقات الإقليمية.وزعم أن قدرات إيران الهجومية والدفاعية شهدت تطوراً كبيراً بين الحرب التي استمرت 12 يوماً والحرب الأخيرة التي استمرت 40 يوماً، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي.وعدّد قاليباف ما اعتبرها عناصر الردع الإيراني، ومن بينها القدرة على مراقبة مضيق هرمز، والصمود الاقتصادي والاجتماعي، ووجود رؤية واضحة للمستقبل، وفق تعبيره.