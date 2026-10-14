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عربي-دولي

إيران تتمسك بخيار الحرب والتفاوض معاً حتى تحقيق مطالبها

Lebanon 24
14-10-2026 | 23:44
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إيران تتمسك بخيار الحرب والتفاوض معاً حتى تحقيق مطالبها
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قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن طهران ستواصل الجمع بين العمليات العسكرية والمفاوضات، مشيراً إلى أن التفاوض وحده أو استمرار القتال لا يضمنان منع تعرض إيران لهجمات جديدة.
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وأضاف قاليباف، في ثاني خطاب مصور وجّهه إلى الشعب الإيراني، تعليقاً على المقترح الأميركي الأخير، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدم تعهدات، لكنه "انتهكها ونكث بها"، وفق زعمه.

وذكر قاليباف أنه حذّر، قبل توقيع مذكرة التفاهم السابقة مع الولايات المتحدة، من أن واشنطن لن تلتزم بتعهداتها، موضحاً أن طهران صاغت المذكرة على مرحلتين بسبب عدم ثقتها بالجانب الأميركي.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أن التفاهم أتاح لطهران الوقت والموارد اللازمة لتعزيز قدراتها العسكرية، كما ساعد، بحسب قوله، على تعزيز قدرات جماعة "حزب الله" اللبنانية.

وقال: "عندما نقول إننا نحارب ونتفاوض في الوقت نفسه، فهذا لا يعني أننا نخوض حرباً بلا نهاية أو مفاوضات دائمة، بل إننا نقاتل حتى نُنهك العدو ونجبره على قبول مطالبنا".


واعتبر قاليباف أن تحقيق الردع لا يعتمد على القدرات العسكرية وحدها، بل يشمل أيضاً التماسك الداخلي والقدرة على الصمود اقتصادياً واجتماعياً، إلى جانب العلاقات الإقليمية.

وزعم أن قدرات إيران الهجومية والدفاعية شهدت تطوراً كبيراً بين الحرب التي استمرت 12 يوماً والحرب الأخيرة التي استمرت 40 يوماً، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي.

وعدّد قاليباف ما اعتبرها عناصر الردع الإيراني، ومن بينها القدرة على مراقبة مضيق هرمز، والصمود الاقتصادي والاجتماعي، ووجود رؤية واضحة للمستقبل، وفق تعبيره.
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