كوريا الشمالية تطلق صواريخ من غواصات

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أجرت تجربة إطلاق لنوعين من صواريخ كروز استراتيجية تطلق من غواصات، في خطوة تأتي بعد أسابيع من التوتر المتصاعد مع جارتها الجنوبية على خلفية انفجار لغم أرضي على الحدود المشتركة بينهما.وأفادت المركزية الشمالية الرسمية بأن الصواريخ أطلقت باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر ، مؤكدة أن التجربة تمت دون أي تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة.وأوضحت الوكالة الشمالية أن الاختبار الأخير جرى في إطار تدريبات للبحرية، وهدف إلى التحقق من الجاهزية العملياتية الحالية للأنظمة القتالية تحت الماء، مشيرة إلى أن الاختبارات "أظهرت الموثوقية العالية والقدرة لوسائل الردع الحربي لدى الديموقراطية الشعبية".ورغم إجراء بيونغ يانغ العديد من عمليات إطلاق الصواريخ من غواصات في السنوات الأخيرة، فإن قدراتها الفعلية على الإطلاق من البحر لا تزال غير واضحة تماما.وتتميز صواريخ كروز باعتمادها على الدفع النفاث وتحليقها على ارتفاعات أقل مقارنة بالصواريخ البالستية الأكثر تطورا، ما يزيد من صعوبة رصدها واعتراضها بأنظمة الدفاع الجوي.ومن شأن امتلاك كوريا الشمالية لقدرة مثبتة على الإطلاق من الغواصات أن ينقل ترسانتها العسكرية إلى مستوى جديد يتيح لها نشر الأسلحة خارج الكورية.ونشرت وكالة الأنباء الرسمية صورا أظهرت صاروخا ينطلق عموديا من البحر مخلفا وراءه عمودا كثيفا من الدخان، بينما أظهرت لقطة أخرى مقذوفا ينطلق من المياه بزاوية 45 درجة، بالإضافة إلى صور لصاروخ يحلق أفقياً فوق البحر وغواصة تطفو على السطح.وفي تعليق على هذه التقنية، أوضح هونغ مين، من المعهد الكوري للتوحيد الوطني (في كوريا الجنوبية)، أن قدرة كوريا الشمالية على الإطلاق بزاويتين مختلفتين تنطوي على أهمية تكتيكية بارزة، إذ تتيح عمليات الإطلاق العمودي للصواريخ الصعود بزاوية حادة قبل الهبوط نحو أهدافها مما قد يزيد من مداها، بينما تتيح عمليات الإطلاق المائلة تحليق الصواريخ على ارتفاعات منخفضة منذ البداية، وهو ما يصعب مهمة أنظمة الدفاع الصاروخي في الرصد والاعتراض.