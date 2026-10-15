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عربي-دولي

احباط "هجوم محتمل" على معبد هندوسي بأميركا.. من يقف خلف العملية؟

Lebanon 24
15-10-2026 | 01:08
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احباط هجوم محتمل على معبد هندوسي بأميركا.. من يقف خلف العملية؟
احباط هجوم محتمل على معبد هندوسي بأميركا.. من يقف خلف العملية؟ photos 0
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أعلنت الشرطة في إحدى ضواحي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية إحباط هجوم محتمل بإطلاق نار جماعي بعد إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما قالت إنه ربما كان يخطط لاستهداف دار عبادة هندوسية في المنطقة.

وقالت السلطات الأميركية إن شخصا يعمل في مطعم بضاحية بالاتاين، ويواجه حاليا اتهامات جنائية رسمية تتعلق بتوجيه تهديد إرهابي وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية.
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ويعتقد المحققون أنه كان يخطط لاستهداف أكبر معبد هندوسي في مدينة أورورا بولاية إلينوي الأميركية، مؤكدين أن الموقع المحدد الذي كان ينوي استهدافه لا يزال قيد التحقيق الدقيق، ولم يتضح على الفور ما إذا كان بابوراكيس ممثلا بمحام للدفاع عنه.

وجاء تحرك الأجهزة الأمنية الأميركية بعد أن أبلغ زملاء المتهم في العمل الشرطة بأنهم تلقوا منه رسائل رقمية مثيرة للقلق والريبة، وكان من بينها وثيقة مكتوبة تتضمن مخططا مزعوما لتنفيذ هجوم مسلح بإطلاق نار جماعي، بالإضافة إلى إرساله صورا لمعدات وأسلحة تكتيكية.

ووفقا لما أفاد به ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام لمقاطعة كوك، فإن الشهادات أظهرت أن المتهم كان يعلن صراحة في مكان العمل تأييده المطلق لنظرية تفوق العرق الأبيض، وأنه أخبر زملائه بشكل مباشر بأنه لا يستطيع الانتظار لقتل أشخاص من أصول هندية، وهو ما دفعهم للإبلاغ عنه فورا لتفادي مجزرة محققة.
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