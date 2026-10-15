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عربي-دولي

الفيضانات تجتاح إسطنبول.. شلل يصيب العاصمة وتعليق الدراسة

Lebanon 24
15-10-2026 | 01:21
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الفيضانات تجتاح إسطنبول.. شلل يصيب العاصمة وتعليق الدراسة
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تسببت أمطار غزيرة في فيضانات واسعة النطاق في أنحاء مدينة إسطنبول التركية، ما أدى إلى غمر الشوارع والأنفاق بالمياه، وتعطل مركبات، والإبلاغ عن انهيارات أرضية في عدة مناطق.

وغمرت المياه الشوارع في العديد من الأحياء، بينما تسربت مياه الفيضانات إلى شقق بالطوابق الأرضية والأقبية في بعض المناطق.

وقال مكتب والي إسطنبول، في منشور على منصة إكس، إنه بحلول المساء تلقى أكثر من ألف بلاغ طارئ بشأن الفيضانات والانهيارات الأرضية وسقوط الأشجار، من بين حوادث أخرى. وقرر والي إسطنبول داود غول تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس.
 
وحُظر استخدام المركبات ذات العجلتين اعتبارا من مساء الأربعاء. وذكر مكتب الوالي أنه جرى نشر نحو 8 آلاف من أفراد فرق الطوارئ، إلى جانب ألفي مركبة وآلية عمل.
وفي منطقة ساريير، صعد بعض ركاب حافلة إلى سطحها بعدما علقت وسط مياه الفيضانات.

وعلقت مركبات أخرى أيضا، بينما أظهرت مقاطع فيديو سيارات وحافلات عديدة تحاصرها المياه التي ارتفع منسوبها بشكل كبير.

وفاة صبي في تركيا صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار
ووفق موقع تركش مينيت، تُوفِّي صبي يبلغ من العمر 14 عامًا إثر صعقة كهربائية بعد دخوله بركة مياه في حديقة تشوكوربوستان بحي بالات في إسطنبول، وسط الأمطار الغزيرة.

ودخلت المياه أجزاء من السوق الكبير وسوق التوابل، وفاض مجرى نهر كاغيتانه، فيما أنقذت فرق الطوارئ أشخاصًا حاصرتهم المياه، وفُتح تحقيق في وفاة الصبي.

وسجلت محطة بيكوز-أوميرلي نحو 194 مليمترًا من الأمطار، مقابل قرابة 125 مليمترًا في محطتي ساريير وأرناؤوطكوي.

وفُرضت قيود على الدراجات النارية، ودُعي السكان إلى الحد من التنقل، مع عدم تسجيل إغلاق للطرق أو اضطرابات في مدارج المطار وفق تحديث السلطات مساء الأربعاء.

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