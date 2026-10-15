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عربي-دولي

8 ولايات أميركية تقاضي "أوبن إيه آي"... إليكم السبب

Lebanon 24
15-10-2026 | 02:00
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8 ولايات أميركية تقاضي أوبن إيه آي... إليكم السبب
8 ولايات أميركية تقاضي أوبن إيه آي... إليكم السبب photos 0
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أعلنت ثماني ولايات أميركية، منها أيوا وكانساس، أنها رفعت دعاوى قضائية على شركة "أوبن إيه آي" أمام محاكم في أنحاء البلاد بسبب الأضرار التي قالت إن تطبيق "شات جي بي تي" تسبب بها للأطفال.
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وذكرت الولايات أن روبوت الدردشة الآلي دفع أطفالاً إلى إيذاء أنفسهم أو آخرين.

وتسعى الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محاكم الولايات إلى الحصول على أمر يجبر "أوبن إيه آي" على إجراء تغييرات في طريقة عمل "شات جي بي تي" مع الأطفال.
 

وتسعى الولايات أيضاً إلى الحصول على أمر يجبر الشركة على التنازل عن الأرباح التي حققتها من المستخدمين الأطفال.

وكان وزير العدل بولاية فلوريدا أول من رفع دعوى قضائية على الشركة باتهامات مماثلة في حزيران. وتواجه الشركة أيضاً عشرات الدعاوى القضائية التي تتهم تطبيق "شات جي بي تي" بالمساعدة في وقائع إطلاق نار عشوائي أو أعمال عنف أخرى.
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