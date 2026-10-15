في محيط تعز.. مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين

Advertisement

تدور مواجهات عنيفة، الخميس، بين القوات المسلحة ومليشيا في مختلف جبهات القتال شرق وشمال وغرب .وقال مصدر عسكري إن المواجهات اندلعت بين الجانبين في محيط ووادي حذران غرب المدينة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة،وأفاد سكان محليون بسماع دوي انفجارات عنيفة في شمال وشرق تعز، أعقبه اشتباكات في جبهات عصيفرة والزنوج والمطار القديم وجبهة الكريفات.واندلعت المواجهات عقب هجوم نفذته المليشيات على مواقع للقوات الحكومية، تكبدت فيه الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.بالتزامن مع ذلك شنت الميليشيات الحوثية قصفاً مدفعياً على أحياء سكنية وسط مدينة تعز ما أثار حالة من الهلع في أوساط الساكنين.وشن الطيران الحربي 6 غارات استهدفت مواقعَ وتجمعاتٍ وآلياتٍ عسكرية لميليشيا الحوثي في مديريتَي المسراخ وجبل جنوبَ وغربَ تعز.وأفاد مصدر عسكري ل"العربية" و"الحدث" بأن إحدى استهدفت رتلاً عسكرياً حوثياً في "رأس نجد قسيم" بمديرية المسراخ، أثناء تحركه باتجاه المدينة.وفي ، استهدفت غارات أخرى موقعاً وتجمعا لعناصر الميليشيات في محيط نقطة الهنجر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وتدميرِ آليات عسكرية، بحسب المصدر.