في محيط تعز.. مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين

تدور مواجهات عنيفة، الخميس، بين القوات المسلحة اليمنية
ومليشيا الحوثي
في مختلف جبهات القتال شرق وشمال وغرب مدينة تعز
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وقال مصدر عسكري إن المواجهات اندلعت بين الجانبين في محيط جبل هان
ووادي حذران غرب المدينة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة،
وأفاد سكان محليون بسماع دوي انفجارات عنيفة في شمال وشرق تعز، أعقبه اشتباكات في جبهات عصيفرة والزنوج والمطار القديم وجبهة الكريفات.
واندلعت المواجهات عقب هجوم نفذته المليشيات على مواقع للقوات الحكومية، تكبدت فيه الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
بالتزامن مع ذلك شنت الميليشيات الحوثية قصفاً مدفعياً على أحياء سكنية وسط مدينة تعز ما أثار حالة من الهلع في أوساط الساكنين.
وشن الطيران الحربي 6 غارات استهدفت مواقعَ وتجمعاتٍ وآلياتٍ عسكرية لميليشيا الحوثي في مديريتَي المسراخ وجبل حبشي
جنوبَ وغربَ تعز.
وأفاد مصدر عسكري ل"العربية" و"الحدث" بأن إحدى الغارات
استهدفت رتلاً عسكرياً حوثياً في "رأس نجد قسيم" بمديرية المسراخ، أثناء تحركه باتجاه المدينة.
وفي الجبهة الغربية
، استهدفت غارات أخرى موقعاً وتجمعا لعناصر الميليشيات في محيط نقطة الهنجر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وتدميرِ آليات عسكرية، بحسب المصدر.