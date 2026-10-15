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عربي-دولي

قضية احتجاز صحفي ياباني في موسكو تتفاعل.. اليكم جديدها

Lebanon 24
15-10-2026 | 02:22
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قضية احتجاز صحفي ياباني في موسكو تتفاعل.. اليكم جديدها
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نفت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي اليوم الخميس، قيام بلادها بنشاط تجسسي في روسيا، عقب توقيف موسكو صحافيا يابانيا للاشتباه في تورطه في أعمال تجسس.
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وقالت تاكايتشي لصحافيين ردا على سؤال حول الاتهامات الروسية "لا وجود لأمر مماثل"، مضيفة أن "حماية المواطنين اليابانيين تحظى بأهمية بالغة في الوقت الراهن، ونحن نعتزم تركيز جهودنا على ذلك".

وأوقفت روسيا في السنوات الأخيرة عددا من مواطني دول تعتبرها "غير صديقة"، بشبهة العمل لحساب أجهزة استخبارات غربية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء إن الصحافي هو يوكي إيماي من صحيفة هوكايدو شيمبون وصرحت متحدثة بأنه متهم ب"القيام بنشاطات تجسس على الأراضي الروسية".

وردا على ذلك، استدعت طوكيو السفير الروسي لتقديم احتجاج تقديم احتجاج في حين طالبت وزارة الخارجية اليابانية "ضمان معاملة عادلة ومحايدة" للصحافي.

وقالت تاكايتشي الخميس إن تفاصيل الاتهامات ما زالت غير واضحة مضيفة "تختلف القوانين المحلية من بلد إلى آخر، لذلك لا نعرف حتى الآن تفاصيل ما يسمونه "ادعاء"".
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