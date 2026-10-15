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عربي-دولي

فضيحة في استراليا.. كاميرا في أماكن استحمام النساء على سفينة عسكرية تُثير الغضب

Lebanon 24
15-10-2026 | 02:29
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فضيحة في استراليا.. كاميرا في أماكن استحمام النساء على سفينة عسكرية تُثير الغضب
فضيحة في استراليا.. كاميرا في أماكن استحمام النساء على سفينة عسكرية تُثير الغضب photos 0
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قررت وزارة الدفاع الأسترالية فتح تحقيق رسمي وموسع عقب الكشف عن العثور على كاميرا خفية مزروعة داخل أماكن الاستحمام المخصصة للقمصان النسائية على متن إحدى سفن البحرية الملكية الأسترالية، في حادثة أثارت موجة عارمة من الاستياء والقلق داخل الأوساط السياسية والعسكرية.
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ونقلت وكالة رويترز عن بيان رسمي أصدرته وزارة الدفاع الأسترالية تأكيدها ضبط الجهاز على متن سفينة الهيدروغرافيا والمسح البحري "إتش إم إيه إس ليوين" (HMAS Leeuwin)، الراسية حاليا في قاعدة كيرنز البحرية الواقعة في شمال شرق البلاد، دون أن تكشف الوزارة في بيانها الأولي عن مزيد من التفاصيل الفنية بشأن طبيعة الجهاز أو كيفية دسه.

وجاء الإعلان الرسمي بعد ساعات قليلة من كشف السيناتورة في البرلمان الأسترالي، جاكي لامبي، أمام زملائها البرلمانيين خلال جلسة استماع، عن تلقيها رسالة سرية وصادمة من شخص كان عضوا سابقا في سلك البحرية، تفيد باكتشاف كاميرات خفية أخيرا في المرافق المخصصة لاستحمام النساء على متن السفينة.

وأبدت لامبي قلقها البالغ إزاء أبعاد هذه القضية، مؤكدة أن "ما يثير قلقا أكبر وأعمق هو المزاعم المحيطة بالواقعة، والتي تفيد بأن صورا ومواد قد التُقطت بالفعل بواسطة هذه الكاميرات الخفية، وجرى تسريبها ونشرها على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي قبل أن يتمكن المسؤولون من اكتشاف الأجهزة وإزالتها".

إلى ذلك، شددت وزارة الدفاع الأسترالية على أنها "تتعامل مع هذه الحادثة الخطيرة بجدية بالغة"، وأكدت في لهجة حازمة صرامة قوانينها الداخلية حيال هذه التصرفات، جازمة بأن المؤسسة العسكرية "لا تتسامح مطلقا مع أي سلوك غير مقبول، أيا كان شكله أو رتبة مرتكبه"، متعهدة بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم فور انتهاء التحقيقات الجارية.
 
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