إيلون ماسك: حان وقت رحيل زيلينسكي

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صعّد رجل الأعمال الأميركي ، مؤسس شركة "سبيس إكس"، لهجته تجاه الرئيس الأوكراني ، معتبرًا أن الوقت حان لمغادرته السلطة، في موقف يأتي وسط توتر متزايد على خلفية الحرب في واستخدام خدمة "ستارلينك".وجاء موقف تعليقًا على منشور عبر منصة "إكس" ، تناول مقابلة أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان، واعتبر صاحب المنشور أن الخشية الأساسية لدى الرئيس الأوكراني تتمثل في انتهاء الحرب والذهاب إلى انتخابات رئاسية.ورد ماسك بشكل مباشر قائلاً: "هكذا ستستمر المذبحة. لقد حان وقت رحيل زيلينسكي".ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين وماسك، ولا سيما بشأن القيود المفروضة على استخدام شبكة "ستارلينك" التي تؤدي دورًا أساسيًا في اتصالات القوات .وكان نائب الأوكراني السابق ستيرنينكو قد أعلن فرض قيود ليلية على عمل محطات "ستارلينك"، موضحًا أن الاتصال يبدأ بالانقطاع عند تجاوز سرعة 160 كيلومترًا في الساعة.وبحسب ستيرنينكو، انعكست هذه القيود مباشرة على القوات الأوكرانية، وعرقلت بعض عملياتها، ولا سيما في مجال الإمداد والتموين.كما نقلت شبكة " إن" الأميركية عن مصدر عسكري أوكراني قوله إن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات كبيرة نتيجة القيود الجديدة المفروضة على تشغيل محطات "ستارلينك".وفي مواجهة الانتقادات الصادرة من كييف، أوضح ماسك أن خدمة "ستارلينك" التابعة لشركته مخصصة للاستخدامات المدنية أو الدفاعية، مشددًا على أنها ليست مصممة للاستخدام في العمليات القتالية الهجومية.كما اعتبر أن استخدام الخدمة في هذا النوع من العمليات لا ينسجم مع طبيعتها التجارية والغرض الأساسي الذي أُنشئت من أجله.