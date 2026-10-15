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عربي-دولي

مقتل 27 طالباً ومعلمة في انهيار سقف مدرسة بباكستان

Lebanon 24
15-10-2026 | 03:33
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مقتل 27 طالباً ومعلمة في انهيار سقف مدرسة بباكستان
مقتل 27 طالباً ومعلمة في انهيار سقف مدرسة بباكستان photos 0
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أعلنت السلطات الباكستانية مقتل ما لا يقل عن 27 طفلا، اليوم الخميس، إثر انهيار سقف مدرسة خاصة في حي "دير كولوني" بمدينة بيشاور في شمال غرب البلاد.
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وأفادت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، بأن إدارة مستشفى "ليدي ريدينج"، التي كانت قد أعلنت في البداية تسجيل أربع حالات وفاة مرتبطة بالحادث، أعلنت لاحقا وصول 27 جثة إلى المستشفى.

وأشارت إدارة المستشفى إلى إصابة 20 طفلا في الحادث، كما تم نقل جثة معلمة إلى المستشفى عقب وقوع الحادث، بحسب إدارة المستشفى.

وفي الوقت نفسه، قال قائد شرطة عاصمة إقليم خيبر باختنخوا، الدكتور ميان سعيد، إن هناك أكثر من 40 شخصا أصيبوا إثر انهيار سقف المدرسة في بيشاور.

وكان مسؤولو الإنقاذ ذكروا في وقت سابق أن هناك عددا من الأطفال محاصرين تحت الأنقاض، بعد انهيار سقف المدرسة.

وأفادت سلطات الإنقاذ ببدء عمليات الإنقاذ، حيث تقوم الفرق بالبحث بين الأنقاض عن الأطفال المحاصرين وعن العاملين في المدرسة.

ولم يتضح بعد سبب انهيار سقف المدرسة.
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