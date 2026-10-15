السيسي: أمن مصر والسعودية والخليج العربي مترابط

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأمن القومي يرتكز على مؤسستي القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

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جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس، اليوم، في احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026، بمقر الأكاديمية في القاهرة الجديدة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الجيش والشرطة ومواجهة محاولات التشويه التي تستهدفهما، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بمسؤوليتهم في حماية الدولة واستقرارها.وقال السيسي إن محاولات تشويه مؤسسات الدولة، التي أشار إلى تصاعدها منذ عام 2011، تستهدف الجيش والشرطة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأمن البلاد، محذرًا من أن تعرض أي من المؤسستين لأزمة قد ينعكس على الدولة .وأضاف أن الحفاظ على مؤسسات الدولة مسؤولية مشتركة، تتطلب رفع الوعي ومواجهة المعلومات المغلوطة، مشيرًا إلى أن الضغوط على مصر قد تتزايد خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع استمرار جهود التنمية والإنجازات.وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية من محاولات التشويه، موجهًا التهنئة إلى الخريجين وأسرهم، ومطالبًا الخريجين بالحفاظ على أنفسهم وصون مؤسسة الشرطة.وأشار الرئيس إلى أن حجم العمل والإنجاز الذي تم في مصر منذ عام 2014 ما كان أن يتم في أقل من ثلاثين عامًا، مؤكدًا أنه سوف مستمر في العمل حتى آخر يوم من مدته في منصبه عام 2030.وخلال حديثه على هامش الاحتفال، أكد الرئيس أنه لا يمكن لأي دولة إنجاز خططها التنموية خلال سنوات قليلة، مشددًا على ضرورة استقرار مؤسسات الدولة واستمرار المسارات التنموية، مع الاعتراف بأوجه القصور والعمل على معالجتها.كما دعا إلى الاهتمام بجودة التعليم وإعداد كوادر مؤهلة على أساس الكفاءة والجدارة بعيدًا عن المجاملة، لافتًا إلى ضخامة حجم العمل داخل أجهزة الدولة والحاجة إلى الإلمام بتفاصيلها ومتطلباتها.السيسي: أمن مصر والسعودية والخليج العربي مترابطوفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، قال السيسي إن المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة عميقة، وستترتب عليها تداعيات واسعة، مؤكدًا أن مصر والسعودية تمثلان ركيزتين أساسيتين في العالمين العربي والإسلامي.وشدد على أن "أمن مصر والسعودية ودول الخليج العربي مترابط"، مؤكدًا رفض القاهرة المساس بأمن أو حدودها، وكذلك رفض تهديد أمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية، مع ضرورة خفض التصعيد والحفاظ على الاستقرار.وأشار الرئيس إلى وجود مخاطر على الحدود المصرية الجنوبية والغربية، مؤكدًا أن مصر بذلت جهودًا لتجنب اندلاع نزاع في السودان، وأن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة يمثل ضرورة للأمن القومي المصري والعربي. (روسيا اليوم)