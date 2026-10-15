علاقة ترامب وزيلينسكي على حافة الانهيار... هل بلغا "نقطة اللاعودة"؟

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كشفت صحيفة "تلغراف" أن تصرفات أوصلت علاقته بالرئيس الأميركي إلى أدنى مستوياتها، في تراجع غير مسبوق منذ توبيخ الأخير لزيلينسكي في عام 2025.وكانت هذه العلاقة قد شهدت أزمة حادة في 28 شباط 2025، عندما وبخ زيلينسكي خلال زيارته إلى لتوقيع اتفاقية للاستغلال المشترك للموارد الطبيعية .وفي السياق ذاته، رجحت مجلة "سبيكتيتور" أن يكون هذا الفتور في العلاقات قد وصل إلى "نقطة اللاعودة"، مما يجعل عودتها لسابق عهدها أمرا بالغ الصعوبة.من جانبه، يرى الخبير السياسي دينيس دينيسوف، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، أن هذا التدهور في العلاقات الأميركية - الأوكرانية يفتح الباب أمام تصاعد الاحتقان السياسي الداخلي في ، مشددا على أن هذا الفتور يمثل عاملا حاسما قد يسرع من وتيرة إنهاء الصراع.على صعيد آخر، وفي معرض تعليقه على الأزمة في 10 تشرين الأول، صرح ترامب للصحفيين بأن زيلينسكي أهدر فرصا عديدة كانت كفيلة بإنهاء الصراع الأوكراني، مؤكدا أن كييف باتت في حاجة ماسة إلى قيادة جديدة تمتلك القدرة على التفاوض والتوصل إلى تفاهمات مع .وشدد الرئيس الأميركي على أن المطلوب من زيلينسكي الآن هو "العمل الفعلي على التسوية" وليس مجرد "الانشغال بالخطابات".يذكر أن الولاية الرئاسية لزيلينسكي انتهت قانونيا في 20 أيار 2024، إلا أن الانتخابات أُرجئت حينها بذريعة استمرار سريان الأحكام العرفية وعمليات التعبئة العامة.