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عربي-دولي

علاقة ترامب وزيلينسكي على حافة الانهيار... هل بلغا "نقطة اللاعودة"؟

Lebanon 24
15-10-2026 | 11:19
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علاقة ترامب وزيلينسكي على حافة الانهيار... هل بلغا نقطة اللاعودة؟
علاقة ترامب وزيلينسكي على حافة الانهيار... هل بلغا نقطة اللاعودة؟ photos 0
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كشفت صحيفة "تلغراف" أن تصرفات زيلينسكي أوصلت علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها، في تراجع غير مسبوق منذ توبيخ الأخير لزيلينسكي في البيت الأبيض عام 2025.
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وكانت هذه العلاقة قد شهدت أزمة حادة في 28 شباط 2025، عندما وبخ ترامب زيلينسكي خلال زيارته إلى واشنطن لتوقيع اتفاقية للاستغلال المشترك للموارد الطبيعية الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، رجحت مجلة "سبيكتيتور" البريطانية أن يكون هذا الفتور في العلاقات قد وصل إلى "نقطة اللاعودة"، مما يجعل عودتها لسابق عهدها أمرا بالغ الصعوبة.

من جانبه، يرى الخبير السياسي دينيس دينيسوف، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، أن هذا التدهور في العلاقات الأميركية - الأوكرانية يفتح الباب أمام تصاعد الاحتقان السياسي الداخلي في كييف، مشددا على أن هذا الفتور يمثل عاملا حاسما قد يسرع من وتيرة إنهاء الصراع.

على صعيد آخر، وفي معرض تعليقه على الأزمة في 10 تشرين الأول، صرح ترامب للصحفيين بأن زيلينسكي أهدر فرصا عديدة كانت كفيلة بإنهاء الصراع الأوكراني، مؤكدا أن كييف باتت في حاجة ماسة إلى قيادة جديدة تمتلك القدرة على التفاوض والتوصل إلى تفاهمات مع موسكو.

وشدد الرئيس الأميركي على أن المطلوب من زيلينسكي الآن هو "العمل الفعلي على التسوية" وليس مجرد "الانشغال بالخطابات".

يذكر أن الولاية الرئاسية لزيلينسكي انتهت قانونيا في 20 أيار 2024، إلا أن الانتخابات أُرجئت حينها بذريعة استمرار سريان الأحكام العرفية وعمليات التعبئة العامة.
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