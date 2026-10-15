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عربي-دولي

خاتمي: لا يحق لنا التدخل في القضية الفلسطينية

Lebanon 24
15-10-2026 | 11:56
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انتقد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي، تدخلات بلاده في القضية الفلسطينية، مؤكداً أن إيران لا تملك الحق في أن تضع نفسها مكان الشعب الفلسطيني أو تقرر المسار الذي ينبغي له اتباعه، محذراً من الكلفة التي تحملها الإيرانيون نتيجة هذه السياسات.
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وقال خاتمي، إن الاحتلال لا يمنح الشرعية، في إشارة إلى قيام إسرائيل بالقوة والاحتلال، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الشعب الفلسطيني وحده يملك حق تقرير مصيره.

وأضاف أن بإمكان إيران تقديم دعم أخلاقي لمن يناضلون من أجل الحرية، لكنها لا تستطيع أن تحل محل أصحاب القضية أو تحدد خياراتهم، خصوصاً في مواجهة قوة كبيرة، محذراً من أن التدخل قد يفضي إلى معاناة واسعة، في حين قد يختار الفلسطينيون في نهاية المطاف مساراً مختلفاً.

وانتقد الرئيس الإيراني الأسبق التدخل الإيراني في أزمة الأراضي الفلسطينية، معتبراً أنه ألحق أضراراً بالشعب الإيراني وفرض عليه ثمناً باهظاً، وهو ما قال إنه لا يقبله.

تأتي تصريحات خاتمي في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً اقتصادية ومعيشية، وسط نقاشات وانتقادات داخلية بشأن أولويات السياسة الخارجية، ودعم الجماعات والقوى المرتبطة بما يُعرف بـ"محور المقاومة".

وتولى خاتمي الرئاسة الإيرانية بين عامي 1997 و2005، ويُعد من أبرز رموز التيار الإصلاحي الذي دعا إلى مزيد من الانفتاح السياسي والاجتماعي. ورغم انتقاداته لبعض توجهات النظام، ظل خطابه ضمن إطار الجمهورية الإسلامية.
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