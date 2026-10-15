خاتمي: لا يحق لنا التدخل في القضية الفلسطينية

Advertisement

انتقد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، أحد أبرز وجوه الإصلاحي، تدخلات بلاده في القضية ، مؤكداً أن لا تملك الحق في أن تضع نفسها مكان الشعب الفلسطيني أو تقرر المسار الذي ينبغي له اتباعه، محذراً من الكلفة التي تحملها الإيرانيون نتيجة هذه السياسات.وقال خاتمي، إن لا يمنح الشرعية، في إشارة إلى قيام بالقوة والاحتلال، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الشعب الفلسطيني وحده يملك حق تقرير مصيره.وأضاف أن بإمكان إيران تقديم دعم أخلاقي لمن يناضلون من أجل الحرية، لكنها لا تستطيع أن تحل محل أصحاب القضية أو تحدد خياراتهم، خصوصاً في مواجهة قوة كبيرة، محذراً من أن التدخل قد يفضي إلى معاناة واسعة، في حين قد يختار في نهاية المطاف مساراً مختلفاً.وانتقد الرئيس الإيراني الأسبق التدخل الإيراني في أزمة الأراضي الفلسطينية، معتبراً أنه ألحق أضراراً بالشعب الإيراني وفرض عليه ثمناً باهظاً، وهو ما قال إنه لا يقبله.تأتي تصريحات خاتمي في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً اقتصادية ومعيشية، وسط نقاشات وانتقادات داخلية بشأن أولويات السياسة الخارجية، ودعم الجماعات والقوى المرتبطة بما يُعرف بـ"محور ".وتولى خاتمي الرئاسة بين عامي 1997 و2005، ويُعد من أبرز رموز التيار الإصلاحي الذي دعا إلى مزيد من الانفتاح السياسي والاجتماعي. ورغم انتقاداته لبعض توجهات النظام، ظل خطابه ضمن إطار الجمهورية الإسلامية.