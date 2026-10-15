كاتس: الشرع يتحضّر لمجازر جديدة بحق الدروز

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أكد يسرائيل كاتس، أن "الرئيس السوري أحمد يجهّز قواته لاستئناف المجازر بحق الدروز في ، خلال مؤتمر انتخابي لحزب الليكود".وادعى أن الشرع ينتظر نتائج الانتخابات ، وأنه سيواصل تحركاته ضد الدروز في حال هزيمة بنيامين في الانتخابات.وقال كاتس: "لقد أعد الرئيس السوري العشائر العربية، وهيأ الداخلي والجيش السوري لهدف واحد. إنه يتربص ما ستؤول إليه الانتخابات، ويصلي كي لا ينجح نتنياهو. عندها سيواصل ما فعله سابقا. وإذا أراد رئيس الحكومة، فبإمكانه توسيع نطاق التحرك".وكان بنيامين نتنياهو كشف أنه اتصل بالشرع في محادثة وصفها بأنها قصيرة وحادة، وقال إن "المذبحة التي كانت تستهدف الدروز في سوريا توقفت بعدها".وبحسب نتنياهو، جرى الاتصال عقب قصف وشنها ضربة في محيط القصر الرئاسي في ، في حزيران 2025. ويعد هذا أول إعلان عن محادثة بين نتنياهو والشرع، الذي تولى السلطة أواخر 2024 بعد الإطاحة ببشار .وتعهد نتنياهو أمام الحضور ببذل أقصى جهده لحماية الدروز. وكانت قوات موالية للشرع ومسلحون متحالفون معها قد اتهموا بارتكاب انتهاكات بحق الدروز في السويداء، قتل خلالها المئات، معظمهم من الدروز.وتجري إسرائيل وحكومة الشرع حاليا مناقشات للتوصل إلى اتفاق أمني، إذ تطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة عازلة تسيطر عليها منذ الإطاحة بالأسد، فيما ترفض إسرائيل ذلك.