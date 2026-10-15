ترامب يدرس إقالة كبيرة موظفي البيت الأبيض.. والأخير يرد

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كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أن يدرس احتمال استبدال كبيرة موظفي سوزي وايلز، وسط تراجع معدلات شعبيته وتصاعد التنافس داخل إدارته.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن استطلع آراء عدد من حلفائه بشأن مستقبل وايلز، فيما يسعى منافسون لها داخل الإدارة إلى إضعاف موقعها عبر تسليط الضوء على تقارير سلبية تتعلق بعائلتها ومقربين منها.وبحسب التقرير، ناقش ترامب أسماء مرشحين محتملين لخلافة وايلز، أبرزهم نائبها ستيفن ، والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ورئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي.في المقابل، نفى ترامب صحة هذه المعلومات، واصفاً إياها بأنها " تماماً"، وموجهاً انتقادات إلى صحيفة "بوليتيكو" بسبب ما اعتبره افتقاراً إلى الدقة والمهنية.وأكد الرئيس الأميركي ثقته الكاملة بوايلز، مشيداً بولائها ودورها في إدارته، ومعتبراً أنها من أكثر مستشاريه موثوقية، وأنها وقفت إلى جانبه منذ البداية.وتُعد وايلز، البالغة من العمر 69 عاماً، أول امرأة تتولى منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض في تاريخ ، وقد لعبت دوراً بارزاً في إدارة حملة ترامب وعودته إلى الرئاسة.ولم يُعلن حتى الآن عن أي قرار رسمي يتعلق بإقالتها أو تعيين بديل لها.