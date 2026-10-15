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عربي-دولي

فيديو يُثير ضجة في إسرائيل.. نتنياهو يهنّئ السنوار في مكالمة هاتفية!

Lebanon 24
15-10-2026 | 14:34
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فيديو يُثير ضجة في إسرائيل.. نتنياهو يهنّئ السنوار في مكالمة هاتفية!
فيديو يُثير ضجة في إسرائيل.. نتنياهو يهنّئ السنوار في مكالمة هاتفية! photos 0
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نشر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت مقطع فيديو مفبركاً باستخدام تقنيات رقمية، يظهر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يجري اتصالاً هاتفياً مع زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، ويهنئه، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في إسرائيل، وسط احتدام المنافسة الانتخابية بين الطرفين قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أمراً مؤقتاً يلزم حزب "ياشار"، الذي يتزعمه أيزنكوت، بالإشارة بوضوح إلى أن الفيديو غير حقيقي، أو إزالته، وذلك استجابة لطلب تقدم به حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، استناداً إلى قانون الانتخابات المتعلق بأساليب الدعاية. ولا تزال جلسة النظر في القضية مستمرة.

ويُظهر المقطع نتنياهو وهو يتحدث هاتفياً مع السنوار، الذي يُنسب إليه التخطيط لهجوم السابع من تشرين الأول 2023 على إسرائيل، ويقدم له التهنئة، قبل أن ينتهي بمشهد يغطي فيه نتنياهو عينيه، مرفقاً بعبارة: "نتنياهو، لقد تلقيت تحذيرات، لكنك لم تمنع وقوع الهجوم".

وتشير العبارة إلى تقارير تحدثت عن تلقي نتنياهو تحذيرات من هجوم وشيك قبل السابع من تشرين الأول، من دون اتخاذ إجراءات حالت دون وقوعه، وهي تقارير ينفي نتنياهو صحتها بشدة.

ويأتي نشر الفيديو في سياق المواجهة السياسية والانتخابية بين أيزنكوت ونتنياهو، فيما قُتل السنوار في غارة إسرائيلية بقطاع غزة في تشرين الأول 2024، بعد نحو عام على اندلاع الحرب.

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