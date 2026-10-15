فيديو يُثير ضجة في إسرائيل.. نتنياهو يهنّئ السنوار في مكالمة هاتفية!

نشر السابق غادي أيزنكوت مقطع فيديو مفبركاً باستخدام تقنيات رقمية، يظهر فيه رئيس الوزراء وهو يجري اتصالاً هاتفياً مع زعيم حركة الراحل يحيى السنوار، ويهنئه، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً ، وسط احتدام المنافسة بين الطرفين قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية أمراً مؤقتاً يلزم حزب "ياشار"، الذي يتزعمه أيزنكوت، بالإشارة بوضوح إلى أن الفيديو غير حقيقي، أو إزالته، وذلك استجابة لطلب تقدم به حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، استناداً إلى المتعلق بأساليب الدعاية. ولا تزال جلسة النظر في القضية مستمرة.

ويُظهر المقطع نتنياهو وهو يتحدث هاتفياً مع السنوار، الذي يُنسب إليه التخطيط لهجوم السابع من تشرين الأول 2023 على ، ويقدم له التهنئة، قبل أن ينتهي بمشهد يغطي فيه نتنياهو عينيه، مرفقاً بعبارة: "نتنياهو، لقد تلقيت تحذيرات، لكنك لم تمنع وقوع الهجوم".

وتشير العبارة إلى تقارير تحدثت عن تلقي نتنياهو تحذيرات من هجوم وشيك قبل السابع من تشرين الأول، من دون اتخاذ إجراءات حالت دون وقوعه، وهي تقارير ينفي نتنياهو صحتها بشدة.

ويأتي نشر الفيديو في سياق المواجهة السياسية والانتخابية بين أيزنكوت ونتنياهو، فيما قُتل السنوار في غارة إسرائيلية بقطاع غزة في تشرين الأول 2024، بعد نحو عام على اندلاع الحرب.