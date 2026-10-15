زيلينسكي يتحدى ترامب.. الضربات على روسيا تُستأنف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
، استئناف الهجمات على مصافي النفط
الروسية، رغم إعلان نظيره الأميركي دونالد ترامب
هدنة تتعلق باستهداف منشآت الطاقة.
ودعا زيلينسكي الولايات المتحدة
إلى عدم الانحياز إلى ما وصفه بـ"المعتدي"، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن
وكييف، ومخاوف أوكرانية من احتمال توقف الدعم الأميركي.
وأعربت كييف
عن استيائها من عدم تلقي تحذيرات من حلفائها بشأن هجمات روسية وشيكة خلال الأيام الماضية، متهمةً واشنطن بمساعدة موسكو
.
كما أشارت إلى فرض قيود على استخدام خدمات الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة "سبايس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك
، والتي يعتمد عليها الجيش الأوكراني في عملياته العسكرية.