زيلينسكي يتحدى ترامب.. الضربات على روسيا تُستأنف

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أعلن الرئيس الأوكراني ، استئناف الهجمات على مصافي الروسية، رغم إعلان نظيره الأميركي هدنة تتعلق باستهداف منشآت الطاقة.ودعا إلى عدم الانحياز إلى ما وصفه بـ"المعتدي"، في ظل تصاعد التوتر بين وكييف، ومخاوف أوكرانية من احتمال توقف الدعم الأميركي.وأعربت عن استيائها من عدم تلقي تحذيرات من حلفائها بشأن هجمات روسية وشيكة خلال الأيام الماضية، متهمةً واشنطن بمساعدة .كما أشارت إلى فرض قيود على استخدام خدمات الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة "سبايس إكس"، المملوكة لإيلون ، والتي يعتمد عليها الجيش الأوكراني في عملياته العسكرية.