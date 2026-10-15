ترامب يهاجم مرشحاً ديمقراطياً في ميشيغان ويتهمه بكره أميركا

اتهم الرئيس الأميركي ، الخميس، عبدالرحمن السيد، المعروف باسم "عبدول"، المرشح لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، بـ"كره " والانتماء إلى جماعة الإخوان ، في أحدث هجوم يستهدفه مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل.

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وخلال كلمة ألقاها في ، تطرّق إلى التجمعات للحزب ، مشدداً على تأثيرها الكبير، في حين اتهم بإنكار هذا التأثير.