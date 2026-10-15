ترامب يهاجم مرشحاً ديمقراطياً في ميشيغان ويتهمه بكره أميركا

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اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عبدالرحمن السيد، المعروف باسم "عبدول"، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، بـ"كره الولايات المتحدة" والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، في أحدث هجوم يستهدفه مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل.
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وخلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض، تطرّق ترامب إلى التجمعات الانتخابية للحزب الجمهوري، مشدداً على تأثيرها الكبير، في حين اتهم الديمقراطيين بإنكار هذا التأثير.