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عربي-دولي

"تلغراف" تحذّر من تهديد حوثي متزايد لأمن أوروبا وإمدادات الطاقة

Lebanon 24
15-10-2026 | 15:28
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تلغراف تحذّر من تهديد حوثي متزايد لأمن أوروبا وإمدادات الطاقة
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حذّرت صحيفة "تلغراف" البريطانية من تصاعد التهديد الذي يشكّله الحوثيون في اليمن على أمن أوروبا ومصالحها الاقتصادية، في ظل استمرار الهجمات التي تهدد حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.
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وأشارت الصحيفة إلى أن القدرات العسكرية للحوثيين شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، بعدما انتقلوا من استخدام أسلحة بسيطة إلى صواريخ متطورة قادرة على استهداف منشآت ومواقع استراتيجية، من بينها منشآت نفطية ومواقع داخل السعودية.

وربطت الصحيفة بين الهجمات الحوثية والتحركات الإيرانية في مضيق هرمز، محذّرة من احتمال تعرض طرق إمدادات الطاقة لضغوط متزامنة في الخليج والبحر الأحمر، بما يهدد حركة الشحن المتجهة إلى قناة السويس.

واعتبرت أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، ما يزيد الأعباء الاقتصادية على الدول الأوروبية، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

وانتقدت الصحيفة تردد الدول الغربية في تقديم دعم عسكري فعّال للسعودية، معتبرة أن غياب الردع قد يشجع الحوثيين على توسيع هجماتهم.

كما رجّحت أن يتجنب الرئيس الأميركي دونالد ترامب رداً عسكرياً واسعاً ضد الحوثيين، في ظل انشغاله بالانتخابات النصفية الأميركية المرتقبة في تشرين الثاني.

وشددت الصحيفة على أن حماية الملاحة في البحر الأحمر وضمان استقرار إمدادات الطاقة لم يعودا مسألتين إقليميتين فحسب، بل باتا مرتبطين مباشرة بالأمن الاقتصادي والاستراتيجي لأوروبا.
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