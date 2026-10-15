واشنطن توسّع عقوباتها على إيران وتستهدف أفراداً وكيانات في عدة دول

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة جديدة من المرتبطة بإيران، شملت 16 فرداً و10 كيانات، تتهمها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على .



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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات تستهدف شبكات مصرفية ومالية تقول إنها تُستخدم لتسهيل المعاملات ، وتأمين الوصول إلى الدولار الأميركي، ونقل عائدات الأنشطة النفطية إلى ، في محاولة لتجاوز القيود المفروضة عليها.وشملت العقوبات مصرف "إنترناشونال ديفيلوبمنت بنك فور إنفستمنت آند فاينانس" في ، الذي تتهمه الخزانة الأميركية بتقديم خدمات مالية لإيران، وتسهيل وصولها إلى الدولار، فضلاً عن الاحتفاظ بعلاقات مع جهات حكومية إيرانية وجماعات مسلحة متحالفة مع طهران في العراق.

كما طالت الإجراءات مصارف إيرانية تعمل خارج البلاد، وشركات ووسطاء ماليين، تتهمهم واشنطن بالمشاركة في تسهيل عمليات صرف العملات وتحويل الأموال عبر شركات واجهة وشبكات مالية تنشط في والشرق الأوسط.



وبحسب البيان، تعتمد بعض هذه الشبكات على شركات مسجلة في هونغ كونغ والإمارات لنقل الأموال، فيما ترتبط شبكات أخرى بعمليات بيع وتحويل عائداته إلى الخارج، بما يتيح لطهران مواصلة أنشطتها المالية رغم العقوبات الأميركية.