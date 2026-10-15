سوريا ترفض تسييس ملف الدروز

Advertisement

أكد مصدر مسؤول في الحكومة في بيان لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المكوّن الدرزي في محافظة السويداء كان وسيظل جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من النسيج الوطني للجمهورية العربية السورية، رافضاً رفضاً قاطعاً تسييسه أو إقحامه في الدعايات والانتخابات .وأوضح المصدر أن دوراً إسرائيلياً كبيراً ومخططاً له استهدف السلم الأهلي في محافظة السويداء في العام الماضي، عبر تسليح ميليشيا خارجة عن القانون لافتعال فوضى عارمة واختلاق ذريعة لجر البلاد إلى أتون حرب واسعة، مؤكداً إفشال تلك المحاولات، ورصد محاولات إسرائيلية حثيثة لزعزعة الاستقرار الحاصل في المحافظة.وبيّن المصدر أنه تم في تموز2025، عبر وساطة أميركية إيقاف القصف الذي أعاق تدخل الحكومة السورية لإنهاء ما جرى بين الدروز والبدو، مشيراً إلى مواصلة العمل بخطى ثابتة مع الشركاء في الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية لتطبيق خارطة الطريق الثلاثية لإعادة إدماج السويداء وفق رؤية وطنية تضمن حقوق الأهالي والأمن والاستقرار.وطالب المصدر والولايات المتحدة ودول المنطقة بتحمل مسؤولياتهم والضغط على لتطبيق اتفاقية 1974 ومنعها من التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية.