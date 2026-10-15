لندن تراجع صفقة أقمار صناعية عسكرية مع واشنطن بعد قيود "ستارلينك" في أوكرانيا

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أعادت بريطانيا النظر في صفقة مع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، بقيمة 2.6 مليار دولار، لشراء أقمار صناعية عسكرية من الجيل الجديد "سكاي نت"، على خلفية المخاوف التي أثارتها القيود المفروضة على استخدام شبكة "ستارلينك" في أوكرانيا، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.
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وأوضحت الصحيفة أن لندن تخشى من امتلاك واشنطن صلاحية الاعتراض على كيفية استخدام بريطانيا للأقمار الصناعية، مشيرةً إلى أن رئاسة الوزراء بدأت مراجعة الصفقة في ظل هذه المخاوف.
ونقلت "تلغراف" عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية قوله إن إتمام الاتفاق قد يمنح البيت الأبيض القدرة على تعطيل عمل الأقمار الصناعية البريطانية، الأمر الذي قد يؤثر في المصالح البريطانية، خصوصًا في حال اندلاع نزاع مع الأرجنتين بشأن جزر فوكلاند المتنازع عليها.
وفي سياق متصل، أفاد نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق سيرغي ستيرنينكو، الأربعاء، بفرض قيود على عمل محطات "ستارلينك" عند تحركها بسرعة تتجاوز 160 كيلومترًا في الساعة. لكن صحيفة "كييف إندبندنت" نقلت، الخميس، عن مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية أن الخدمة عادت إلى طبيعتها في البلاد.