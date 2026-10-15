لندن تراجع صفقة أقمار صناعية عسكرية مع واشنطن بعد قيود "ستارلينك" في أوكرانيا

أعادت النظر في صفقة مع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، بقيمة 2.6 مليار دولار، لشراء أقمار صناعية عسكرية من الجيل الجديد "سكاي نت"، على خلفية المخاوف التي أثارتها القيود المفروضة على استخدام شبكة "ستارلينك" في ، وفق صحيفة "تلغراف" .

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وأوضحت الصحيفة أن تخشى من امتلاك صلاحية الاعتراض على كيفية استخدام بريطانيا للأقمار الصناعية، مشيرةً إلى أن رئاسة الوزراء بدأت مراجعة الصفقة في ظل هذه المخاوف.

ونقلت "تلغراف" عن مصدر في البريطانية قوله إن إتمام الاتفاق قد يمنح القدرة على تعطيل عمل الأقمار الصناعية البريطانية، الأمر الذي قد يؤثر في المصالح البريطانية، خصوصًا في حال اندلاع نزاع مع بشأن جزر فوكلاند المتنازع عليها.

وفي سياق متصل، أفاد نائب الأوكراني السابق ستيرنينكو، الأربعاء، بفرض قيود على عمل محطات "ستارلينك" عند تحركها بسرعة تتجاوز 160 كيلومترًا في الساعة. لكن صحيفة " إندبندنت" نقلت، الخميس، عن مصدر في وزارة الدفاع أن الخدمة عادت إلى طبيعتها في البلاد.