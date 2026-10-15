بريطانيا تستعد لتزويد أوكرانيا بدفعة جديدة من صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بدفعة إضافية من صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، بهدف دعم القوات الأوكرانية في استهداف مواقع روسية قبل حلول فصل الشتاء.
وذكرت الوكالة أن هذه الإمدادات كانت محور محادثات بين الجانبين البريطاني والأوكراني في لندن، مشيرةً إلى أن الملف نوقش في 14 تشرين الأول، خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقاً لمصادر مطلعة.
في المقابل، رفضت مصادر في مقر رئاسة الوزراء البريطانية "داونينغ ستريت" التعليق على هذه المعلومات، كما امتنعت عن الكشف عن العدد الدقيق لصواريخ "ستورم شادو" التي سلّمتها لندن إلى كييف منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وفي سياق متصل، قال السفير الروسي السابق لدى لندن أندريه كيلين، في مقابلة سابقة مع وكالة "تاس"، إن بريطانيا منخرطة في الصراع الأوكراني، وربما بدرجة أكبر من أي دولة أخرى في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأشار كيلين إلى وجود قوات خاصة ومدربين وخبراء عسكريين بريطانيين يشاركون في عمليات إطلاق صواريخ "ستورم شادو" داخل أوكرانيا، لافتاً إلى أن هذا الدور جرى تأكيده رسمياً.
ويُعدّ صاروخ "ستورم شادو"، المعروف في فرنسا باسم "سكالب" (SCALP-EG)، صاروخ كروز بريطانياً فرنسياً مخصصاً لتنفيذ ضربات جوية بعيدة المدى بدقة عالية ضد أهداف أرضية. وقد طوّرته شركة "إم بي دي إيه" الأوروبية، ودخل الخدمة رسمياً عام 2002.