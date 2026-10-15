بريطانيا تستعد لتزويد أوكرانيا بدفعة جديدة من صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن تعتزم تزويد بدفعة إضافية من صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، بهدف دعم القوات في استهداف مواقع روسية قبل حلول فصل الشتاء.

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وذكرت الوكالة أن هذه الإمدادات كانت محور محادثات بين الجانبين والأوكراني في ، مشيرةً إلى أن الملف نوقش في 14 تشرين الأول، خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقاً لمصادر مطلعة.

في المقابل، رفضت مصادر في مقر رئاسة الوزراء "داونينغ ستريت" التعليق على هذه المعلومات، كما امتنعت عن العدد الدقيق لصواريخ "ستورم شادو" التي سلّمتها لندن إلى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال السفير الروسي السابق لدى لندن أندريه كيلين، في مقابلة سابقة مع وكالة "تاس"، إن بريطانيا منخرطة في الصراع الأوكراني، وربما بدرجة أكبر من أي دولة أخرى في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشار كيلين إلى وجود قوات خاصة ومدربين وخبراء عسكريين بريطانيين يشاركون في عمليات إطلاق صواريخ "ستورم شادو" داخل أوكرانيا، لافتاً إلى أن هذا الدور جرى تأكيده رسمياً.

ويُعدّ صاروخ "ستورم شادو"، المعروف في باسم "سكالب" (SCALP-EG)، صاروخ كروز بريطانياً فرنسياً مخصصاً لتنفيذ ضربات جوية بعيدة المدى بدقة عالية ضد أهداف أرضية. وقد طوّرته شركة "إم بي دي إيه" الأوروبية، ودخل الخدمة رسمياً عام 2002.